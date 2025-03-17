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  4. SON DAKİKA: Medyaya Gezi Parkı soruşturması! RTÜK, 6 tv kanalının kayıtlarını başsavcılığa gönderdi! Kanal D de var...

SON DAKİKA: Medyaya Gezi Parkı soruşturması! RTÜK, 6 tv kanalının kayıtlarını başsavcılığa gönderdi! Kanal D de var...

17.03.2025 16:01
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Son dakika haberi: RTÜK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep ettiği bilgi ve belgelerin bir kısmını bugün gönderdi. 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları iddiasıyla bazı TV kanallarının kayıtları istenmişti.

SON DAKİKA: Medyaya Gezi Parkı soruşturması! RTÜK, 6 tv kanalının kayıtlarını başsavcılığa gönderdi! Kanal D de var...

Son dakika bilgisine göre; RTÜK, medyaya yönelik başlatılan Gezi soruşturması kapsamında Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

"27 MAYIS 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN..."

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları" iddiasıyla kendisinden istediği bazı televizyon kanallarının kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi.

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AYŞE BARIM TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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RTÜK'TEN TV YAYINLARININ KAYITLARI İSTENDİ

Barım’ın tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK'e yazı yazarak, bazı televizyon yayınlarının kayıtlarını istedi.

Başsavcılığın yazısında, "Bazı medya kuruluşlarının, 27 Mayıs 2013 tarihi sonrasında başlayan Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu, bu iddiadan hareketle bu yönde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi" talep edildi.

Bunun üzerine RTÜK’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, FOX TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını gönderdiği öğrenildi.

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Kanal D Gezi Parkı soruşturma son dakika rtük
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