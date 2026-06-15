Son dakika | Özgür Özel'den grup toplantısı kararı! Olağanüstü kurultay için yeni hamle

CHP'de Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla başlayan gerginlik, CHP'nin TBMM grup toplantılarında da kendini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkıp konuşma gerçekleştirmiş, Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasını son anda CHP Genel Merkezi'nde yapmaya karar vermişti.

ÖZEL'DEN YENİ KARAR

Yarın ise Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yapmama kararı aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel'in bu hafta grup toplantısı için Meclis'e başvurmadığını açıkladı.

Emir ayrıca "Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis'e genel merkezden grup toplantısı başvurusu olmamış" açıklamasında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN YENİ HAMLE

Emir ayrıca, 900'e yakın imza ile çarşamba günü Genel Merkeze olağanüstü kurultay başvurusu yapacaklarını duyurdu.