HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Özgür Özel'den grup toplantısı kararı! Olağanüstü kurultay için yeni hamle

Siyasette gözler yarınki CHP grup toplantısına çevrilirken Özgür Özel'in toplantıyla ilgili kararı belli oldu. Özel cephesinden olağanüstü kurultayla ilgili de yeni bir hamle geliyor.

Son dakika | Özgür Özel'den grup toplantısı kararı! Olağanüstü kurultay için yeni hamle
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'de Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla başlayan gerginlik, CHP'nin TBMM grup toplantılarında da kendini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkıp konuşma gerçekleştirmiş, Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasını son anda CHP Genel Merkezi'nde yapmaya karar vermişti.

ÖZEL'DEN YENİ KARAR

Yarın ise Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yapmama kararı aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel'in bu hafta grup toplantısı için Meclis'e başvurmadığını açıkladı.

Son dakika | Özgür Özel den grup toplantısı kararı! Olağanüstü kurultay için yeni hamle 1

Emir ayrıca "Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis'e genel merkezden grup toplantısı başvurusu olmamış" açıklamasında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN YENİ HAMLE

Emir ayrıca, 900'e yakın imza ile çarşamba günü Genel Merkeze olağanüstü kurultay başvurusu yapacaklarını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

 Erkan Baş'tan Özgür Özel'e teklif: CHP'den ihraçlar TİP'e

Erkan Baş'tan Özgür Özel'e teklif: CHP'den ihraçlar TİP'e

 Kulisleri sallayan iddia! 'Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu'

Kulisleri sallayan iddia! 'Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli olduEşini öldürüp 10 gün cansız bedeniyle yaşamıştı! Cezası belli oldu
O ülke 6,2 ile sallandı! İlk belirlemelere göre...O ülke 6,2 ile sallandı! İlk belirlemelere göre...
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yüzü yetiyorsa yapsın bakalım
En Çok Okunan Haberler
Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.