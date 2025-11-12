HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Şehitlerimizden 19'unun naaşına ulaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan'da düşen ve 20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili son durumu açıkladı. Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizden 19'unun naaşına ulaşıldığını duyuran Erdoğan "Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz" mesajı verdi.

Son dakika | Şehitlerimizden 19'unun naaşına ulaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşacak"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Gürcistan'da 20 şehit vermemiz vardı. Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldığı konuşmasında emlak vergilerindeki artışlarla ilgili önümüzdeki günlerde TBMM'ye yasa teklifi geleceğini açıkladı.

ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Dün 86 milyonu hüzne boğan çok acı bir haber aldık. C130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdık. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAK"

  • Uçağımızın kara kutusu bulundu, incelemeler başlatıldı. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz.
  • Azerbaycan ve Gürcistan makamları gerekli her türlü desteği veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan'ın tüm imkanları da kahramanlarımız için seferber edildi.

Son dakika | Şehitlerimizden 19 unun naaşına ulaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşacak" 1

İlginizi Çekebilir

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu!

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu!

 Şehit Aykut'un son sözleri yürek dağladı

Şehit Aykut'un son sözleri yürek dağladı

 Şehit askerin evine acı haber ulaştı! Kahreden 'cuma günü' detayı

Şehit askerin evine acı haber ulaştı! Kahreden 'cuma günü' detayı

"PARTİMİZE ÇOK BÜYÜK TUZAKLAR KURULDU"

  • Kasım ayı hem partimizde hem Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını ihtiva etmektedir. 23 sene boyunca taşlandık. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini engellemek amacıyla partimize çok büyük tuzaklar kuruldu.

"RAKİPLERİMİZ BİZİ TAKİP EDİYOR"

  • Beyefendiler rahatsız olacak ama ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin kutup yıldızı olarak işte bu kadroyu, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı görüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ: "TÜRK SİYASETİNİN EN AĞZI BOZUK, EN KÜFÜRBAZ FİGÜRLERDEN BİRİ"

  • Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında da CHP Genel Başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı, bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç koyduk. Yeni genel başkanın Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz. Pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz.

Son dakika | Şehitlerimizden 19 unun naaşına ulaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşacak" 2

"EMLAK VERGİLERİNDEKİ ARTIŞA SESSİZ KALMAYIZ"

  • Emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
şehit Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.