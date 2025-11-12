Son dakika | Şehitlerimizden 19'unun naaşına ulaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Gürcistan'da 20 şehit vermemiz vardı. Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldığı konuşmasında emlak vergilerindeki artışlarla ilgili önümüzdeki günlerde TBMM'ye yasa teklifi geleceğini açıkladı.

ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün 86 milyonu hüzne boğan çok acı bir haber aldık. C130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdık. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAK"

Uçağımızın kara kutusu bulundu, incelemeler başlatıldı. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz.

Azerbaycan ve Gürcistan makamları gerekli her türlü desteği veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan'ın tüm imkanları da kahramanlarımız için seferber edildi.

"PARTİMİZE ÇOK BÜYÜK TUZAKLAR KURULDU"

Kasım ayı hem partimizde hem Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını ihtiva etmektedir. 23 sene boyunca taşlandık. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini engellemek amacıyla partimize çok büyük tuzaklar kuruldu.

"RAKİPLERİMİZ BİZİ TAKİP EDİYOR"

Beyefendiler rahatsız olacak ama ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin kutup yıldızı olarak işte bu kadroyu, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı görüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ: "TÜRK SİYASETİNİN EN AĞZI BOZUK, EN KÜFÜRBAZ FİGÜRLERDEN BİRİ"

Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında da CHP Genel Başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı, bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç koyduk. Yeni genel başkanın Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz. Pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz.

"EMLAK VERGİLERİNDEKİ ARTIŞA SESSİZ KALMAYIZ"