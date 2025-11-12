HABER

Son sözleri yürek dağladı! Şehit Aykut'un uçağa binmeden önceki telefon konuşması ortaya çıktı

Türkiye'ye dönmek için Azerbaycan'dan havalanan kargo uçağının Gürcistan'da düşmesiyle gelen 20 şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) son konuşması yürekleri dağladı. Tekirdağ'ın yanı sıra Kırklareli'ye de şehit ateşi düştü.

Son sözleri yürek dağladı! Şehit Aykut'un uçağa binmeden önceki telefon konuşması ortaya çıktı

Türkiye 20 şehidine ağlıyor. Kırklareli ve Tekirdağ'da şehit astsubayların ailelerine haber ulaştı. İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi, Berkay Karaca'nın ise Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ailelerine acı haber verildi.

ŞEHİT AYKUT'UN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şehadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son sözleri yürek dağladı! Şehit Aykut un uçağa binmeden önceki telefon konuşması ortaya çıktı 1

"BABA BİZ DÖNÜYORUZ"

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. 1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dedi öğrenildi.

Son sözleri yürek dağladı! Şehit Aykut un uçağa binmeden önceki telefon konuşması ortaya çıktı 2

LÜLEBURGAZ'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşayan ailesine ise şehadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından verildi. Acı haberi alan anne Nurdan ile baba Nedim Karaca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu.

Son sözleri yürek dağladı! Şehit Aykut un uçağa binmeden önceki telefon konuşması ortaya çıktı 3

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Turan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi yalnız bırakmıyoruz, hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Söz konusu vatan, sizlerle gurur duyuyor bu vatan. Allah bana da bu vatan için şehit olmayı nasip etsin" dedi.

İŞTE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:

  • Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Kaynak: DHA

