HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Bahçeli'den ilk açıklama geldi! Düşen uçakta 20 askerimiz şehit olmuştu: "Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacak"

Son dakika haberi: 20 şehit verdiğimiz uçağın düşmesiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli "Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bahçeli'den ilk açıklama geldi! Düşen uçakta 20 askerimiz şehit olmuştu: "Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacak"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Azerbaycan'dan havalanan Türk kargo uçağının Gürcistan'da düşmesiyle 20 asker şehit oldu. Türkiye'nin yasa boğulduğu olayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi.

BAHÇELİ'DEN 'HER İHTİMAL' VURGUSU

Bahçeli'nin açıklamasında olayla ilgili her ihtimalin dikkat ve titizlikle araştırılacağını vurgulaması dikkat çekti.

Son dakika | Bahçeli den ilk açıklama geldi! Düşen uçakta 20 askerimiz şehit olmuştu: "Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacak" 1

"MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR ACI YAŞATTI"

MHP liderinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.

Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır.

Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

"RESMİ AÇIKLAMA PAYLAŞILMADAN HER İFADE TEMELSİZDİR"

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."

İlginizi Çekebilir

Şehit Aykut'un son sözleri yürek dağladı

Şehit Aykut'un son sözleri yürek dağladı

 TSK'ya ait uçak Gürcistan'da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi

TSK'ya ait uçak Gürcistan'da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi

 Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

 Acı haberle yıkıldı! Şehitlerle olan o karesini paylaştı

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerle olan o karesini paylaştı

 Türkiye'yi kahreden detaylar ortaya çıktı

Türkiye'yi kahreden detaylar ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
şehit Devlet Bahçeli MHP uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.