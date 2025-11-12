HABER

İkisi de baba olacaktı! Türkiye'yi kahreden detaylar ortaya çıktı: Şehitler Altıok ve Uslu'nun haberleri iki ili yasa boğdu

Türkiye Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit düşen askerlerine ağlarken kahreden detaylar da ortaya çıkıyor. Şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Astsubay Üstçavuş Emre Altıok ve Hava Pilot Serdar Uslu'nun baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehadet haberleri Samsun ve Bursa'yı yasa boğdu.

Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirdi ve 20 askerimizden acı haber geldi.

SAMSUN'DA ŞEHİT YASI

Uçağın düşmesi sonucu şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, haberi anne Gülay Altıok ve baba İsa Altıok’a verdi.

ŞEHİT ALTIOK'UN EŞİ HAMİLE

Öte yandan şehidin Kayseri'deki evine de giden heyet, şehadet haberini şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verdi. Oğullarının şehadet haberi alan Altıok çifti, şehidin eşinin Kayseri’deki evine gitmek üzere yola çıktı.

Komşu ve akrabalar ise aynı evde yaşayan şehidin dedesine taziyede bulundu. Ev ve sokağa da Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT USLU'NUN ŞEHADET HABERİ BURSA'YA ULAŞTI

Uçakta bulunan Hava Pilot Serdar Uslu da şehit oldu.

Uslu'nun şehadet haberi, Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.

O DA 4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu, şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

