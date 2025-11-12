HABER

Düşen uçağımızın enkazına ulaşıldı! İnceleme 06.30'da başladı

Dün Azerbaycan'dan hareket eden C130 tip kargo uçağımız kalkıştan 27 dakika sonra Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı düşen uçağın enkazına ulaşıldığını belirtildi. Ekiplerin incelemeleri 06.30 itibarıyla başladı. Öte yandan acı haber geldi ve düşen uçaktaki 20 personelimizin şehit düştüğü belirtildi.

Ufuk Dağ

Dün sabah saatlerinde hareket ederek Azerbaycan'a giden oradan da tekrar Türkiye'ye geliş için hareket eden C130 tipi kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınır hattına yakın bir yerde düştü. Uçağımızın içinde 20 personel olduğu açıklanmıştı. Acı haber geldi ve uçaktakilerin şehit düştüğü belirtildi.

ENKAZA ULAŞILMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

06.30'DA BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00’de ulaşıldığını açıklamıştı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

