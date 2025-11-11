Askeri kargo uçağımız yurda dönerken Gürcistan'da düştü: Kaza sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi kargo uçağının enkazına ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye Türk SİHA'ları intikal etti. Yaşanan olay sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyasiler, askerlere Allah'tan rahmet dilerken Türk milletine de başsağlığı dileklerini ilettiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekân" temalı Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "ŞEHİTLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve ailelerine başsağlığı diledi.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.



Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2025

BAKAN MURAT KURUM: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düştüğü haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, millete baş sağlığı diledi.

Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’mize ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷 — Murat KURUM (@murat_kurum) November 11, 2025

ADALET BAKANI YILMAZ: "AİLELERİNE VE YAKINLARINA SABIR DİLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Azerbaycan'dan ülkeye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.



Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 11, 2025

BAKAN GÖKTAŞ: "AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 11, 2025

BAKAN IŞIKHAN: "DUALARIMIZ HER DAİM MEHMETÇİKLERİMİZLE"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum.



Kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.



Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle.



Aziz… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 11, 2025

BAKAN BAYRAKTAR: "ŞEHİT OLAN KAHRAMAN ASKERLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan’da düşen askerî kargo uçağımızda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 11, 2025

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 11, 2025

BAKAN TEKİN: "MEHMETÇİKLERİN SAĞ SALİM BULUNMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağına ilişkin haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, arama ve kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını ve kahraman Mehmetçiklerin sağ salim bulunmasını temenni etti.

Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda, Gürcistan–Azerbaycan sınır hattında düşen Millî Savunma Bakanlığımıza ait askerî kargo uçağına ilişkin haberi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.



Arama ve kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını, kahraman… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 11, 2025

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: "AZİZ MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haberi derin üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Sürece dair gelişmeleri yakından takip ediyor; aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askerî kargo uçağımızın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Sürece dair gelişmeleri yakından takip ediyor; aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Şehitlerimize… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) November 11, 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan yakinen takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Rabb'imden rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yapmakta olan Millî Savunma Bakanlığımıza ait askerî kargo uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Kaza ile ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan yakinen takip ediyoruz.



Kahraman şehitlerimize Rabb’imden rahmet, ailelerine sabırlar… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 11, 2025

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Millî Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askerî nakliye uçağının, Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim.



Kaza ile ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan takip ediyoruz.



Kahraman şehitlerimize… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 11, 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne ve şehitlerimiz olduğuna dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yapmakta olan Millî Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askerî nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne ve şehitlerimiz olduğuna dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz.… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) November 11, 2025

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise şu açıklamayı yaptı:

Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin… https://t.co/VwhHySUJMn — Burhanettin Duran (@burhanduran) November 11, 2025

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dualarımız kahraman askerlerimiz için... Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun..." açıklamasında bulundu.

Dualarımız kahraman askerlerimiz için...



Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz.



Allah, kahraman ordumuzu korusun... — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 11, 2025