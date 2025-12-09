Soygun haberleri sonrası bakanlık düğmeye bastı: Adliyelerde teftiş süreci başladı

Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın bütün adli emanetlerle ilgili teftiş sürecini başlattığını duyurdu.

"ÜLKE GENELİNDEKİ ADLİ EMANETLERLE İLGİLİ TEFTİŞ BAŞLADI"

Bakan Tunç gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi, 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor.”