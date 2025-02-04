SON DAKİKA | Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' demişti.... MHP'li Selim Dölcü istifa etti

Son dakika: Teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Sayın' diyen Çorum İl Meclisi MHP Grup Başkanı Selim Dölcü görevinden istifa etti. T24'ün haberine göre Dölcü, yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclisinde konuşmamın bir kısmında dil sürçmesi sonucu, istem dışı bir kelimem dolayısıyla partim ve şahsım adına karalama propagandası yürütülmektedir" dedi.

MHP'Lİ DÖLCÜ ÖZÜR DİLEDİ

Dölcü, açıklamasında, "Konuşmamın tamamını dinleyen herkes ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Biz dün ne söylediysek bugünde aynısını söylüyorum, Abdullah Öcalan terörist başı, bebek katilidir. Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için, tüm Milliyetçi-Ülkücü camiadan ve Yüce Türk Milletinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çorum İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanı Sadettin Akgül yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen teğmenlerin ordudan ihraç edilmesini eleştirerek bir yandan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmek istenmesine tepki göstermişti. Bunun üzerine söz alan MHP Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, Sadettin Akgül'e cevap verirken Öcalan'dan, 'Sayın Öcalan' diye bahsetmişti.