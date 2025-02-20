The Guardian'ın Türkiye hakkındaki haberine DMM'den tepki: Algı amaçlı manipülasyon içerdiği tespit edildi

The Guardian gazetesindeki ""Türkiye, "sıfır atık" bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" haberine Türkiye'den tepki geldi. Türkiye'nin bu kapsamdaki adımlarına değinilen açıklamada sürecin dış ticaret dengesine olumlu etki sağladığı vurgulandı.

"ALGI AMAÇLI MANİPÜLASYON İÇERDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İngiltere Merkezli The Guardian gazetesinde yer alan, "Türkiye, "sıfır atık" bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" başlıklı haberin algı amaçlı manipülasyon içerdiği tespit edilmiştir.

"HABERDEKİ KASITLI MANİPÜLASYON VE PROPAGANDAYI ORTAYA KOYUYOR"

Türkiye'nin, "Sıfır Atık" projesinin ardından yurt dışından çok fazla plastik atık aldığı, ithal edilen çoğu plastik malzemenin geri dönüştürülememesi ve geri dönüşümün kontrol altında olmaması nedeniyle büyük bir çevresel kriz yaşandığı iddia edilmiştir.

Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili mevzuatı ve Sıfır Atık Hareketi'nin kazanımları ile uluslararası alandaki ödülleri, bahse konu haberdeki kasıtlı manipülasyon ve propagandayı ortaya koymaktadır.

"ÜRETİM SÜREÇLERİNİN DEVAMLILIĞI İÇİN ÖNEMLİ"

Haberde, Adana'daki verimli toprakların çöp yığınına dönüştüğü, plastik atıkların geri dönüşüme uygun olmayan şekillerde yakıldığı ileri sürülmüştür.

Türkiye, ekonomik getirisi, geri dönüşüm sektörü ve hammadde temini açısından önem arz eden plastik ithalatı yapmaktadır. Türkiye'de geri dönüşüm tesisleri, yeterli yerli hammaddeye ulaşmakta zorlandıkları için ithal edilen plastik atıkları işlemektedirler. Bu, üretim süreçlerinin devamlılığı için önemlidir. İthal edilen plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen hammaddeler, çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmakta ve bu ürünler yurt dışına ihraç edilmektedir.

'İSTİHDAM' VURGUSU

Bu süreç, Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamaktadır. Geri dönüşüm sektörü, ithal edilen atıkların işlenmesiyle istihdam olanakları sunmaktadır. Bu, özellikle geri dönüşüm tesislerinde ve ilgili lojistik sektörlerinde iş imkanları yaratmaktadır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır