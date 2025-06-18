Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti: Pazarlık yok!

İran-İsrail savaşı sürerken, bölgesel savaş endişesi giderek artıyor. Öyle ki ABD'nin İran'a karşı savaşa girebileceği ihtimali en düzeye çıkarken; ABD Başkanı Donald Trump açık açık İran'ı tehdit etti.

G7 zirvesini yarıda keserek ülkesine dönen Trump, Beyaz Saray'da 'acil' koduyla bir toplantı düzenledi. İran-İsrail savaşının masaya yatırıldığı toplantı sonrası tüm gözler Trump'ın vereceği karara çevrilirken; verdiği mesaj tüm dünyada gündem oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hava sahasında tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın iyi gökyüzü takip cihazları ve diğer savunma teçhizatları vardı, hem de bol miktarda, ancak bunlar ABD yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş ‘şeylerle’ kıyaslanamaz. Kimse bu işi ABD'den daha iyi yapamaz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN HAMANEY'E: "YERİNİ BİLİYORUZ AMA ŞİMDİLİK ÖLDÜRMEYECEĞİZ"

"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" ifadelerini kullandı.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISI

İran'a seslenen Trump, "Kayıtsız şartsız teslim olun" dedi.

HAMANEY YANIT VERDİ: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Hamaney’in sosyal medya hesabından Arapça paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.