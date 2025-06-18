HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti: Pazarlık yok!

İsrail-İran savaşında 6. güne girilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" dediği İran Dini Lideri Ali Hamaney'den yeni bir açıklama geldi. Trump'ın "Kayıtsız, şartsız teslim olun" çağrısına Hamaney rest çekti.

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti: Pazarlık yok!
Devrim Karadağ

İran-İsrail savaşı sürerken, bölgesel savaş endişesi giderek artıyor. Öyle ki ABD'nin İran'a karşı savaşa girebileceği ihtimali en düzeye çıkarken; ABD Başkanı Donald Trump açık açık İran'ı tehdit etti.

G7 zirvesini yarıda keserek ülkesine dönen Trump, Beyaz Saray'da 'acil' koduyla bir toplantı düzenledi. İran-İsrail savaşının masaya yatırıldığı toplantı sonrası tüm gözler Trump'ın vereceği karara çevrilirken; verdiği mesaj tüm dünyada gündem oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hava sahasında tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın iyi gökyüzü takip cihazları ve diğer savunma teçhizatları vardı, hem de bol miktarda, ancak bunlar ABD yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş ‘şeylerle’ kıyaslanamaz. Kimse bu işi ABD'den daha iyi yapamaz" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_3ba389bc265768dc3599d0833ca1098c

TRUMP'TAN HAMANEY'E: "YERİNİ BİLİYORUZ AMA ŞİMDİLİK ÖLDÜRMEYECEĞİZ"

"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" ifadelerini kullandı.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISI

İran'a seslenen Trump, "Kayıtsız şartsız teslim olun" dedi.

thumbs_b_c_722dd7a9f44592ab56b0718c39495907

HAMANEY YANIT VERDİ: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

thumbs_b_c_baf50e6a1189401e7628e911a2189423

Hamaney’in sosyal medya hesabından Arapça paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir

Sürgündeki oğul Pehlevi'den İran halkına çağrı: "Ayaklanın"

Sürgündeki oğul Pehlevi'den İran halkına çağrı: "Ayaklanın"

 İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

 Macron: "İran'da askeri müdahale büyük hata olur"

Macron: "İran'da askeri müdahale büyük hata olur"

 Başkan Trump ABD istihbaratını yalanladı! "İran çok yakın"

Başkan Trump ABD istihbaratını yalanladı! "İran çok yakın"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul ve Ankara'da son seçim anketi!İstanbul ve Ankara'da son seçim anketi!
Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Ali Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

Sürgündeki oğul Pehlevi'den İran halkına çağrı: "Ayaklanın"

Sürgündeki oğul Pehlevi'den İran halkına çağrı: "Ayaklanın"

Nihal Candan 23 kiloya kadar düştü! Tüm organları iflas etti! Son hali üzdü! 'Ölümle karşı karşıya'

Nihal Candan 23 kiloya kadar düştü! Tüm organları iflas etti! Son hali üzdü! 'Ölümle karşı karşıya'

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.