Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Muazzam"

G7 Liderler Zirvesi kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran yakınlaşması ve yürütülen müzakerelere ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İran ile varılan mutabakatın bölge istikrarı için önemine değinen Trump, "İran'la anlaşmamızı yaptık. Bu başarılı olmalı" ifadesini kullandı. Sürecin burada kalmayacağını ve daha geniş kapsamlı bir müzakere zeminine taşınacağını işaret eden ABD Başkanı, "Anlaşma şimdi ikinci bir aşamaya geçiyor, bence bu aşama ilkinden çok daha kolay olacak" diyerek önümüzdeki dönemde Tahran ile yeni diplomatik adımların atılacağının sinyalini verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gazetecinin "Peki İsrail'i düşündüğünüzde bu anlaşma ve mutabakat kalıcı olabilir mi?" sorusuna cevap veren ABD Başkanı şunları söyledi:

"Bence olabilir. İran çok daha büyük bir savaştı ve o bölge sürekli kırılgan bir yapıya sahipti. Suriye konusunda, şu an ülkeyi yöneten kişi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten birlikte muazzam ve çok önemli bir iş çıkardılar. Ülkeyi yeniden bir araya getirmeyi başardılar. Suriye'nin yeni liderinin Hizbullah ile arası da kötü değil. İsrail, Hizbullah ile çok uzun süredir savaşıyor ve bu süreçte Hizbullah üyesi olmayanlar da dahil olmak üzere pek çok insan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor.

"İSRAİL'E ÖNERİM..."

"Dolayısıyla İsrail'e önerim Suriye'nin Hizbullah konusunda gerekeni yapmasıdır, ben onlara bu konuda çok daha iyisini sağlayabilirim. Eskiden Suriye'yi sevmezdim. Nitekim anlaşmayı imzalamadan iki saat öncesine kadar Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, hiç de ücra olmayan bir noktada bir saldırı gerçekleşmişti. Tabii ki bundan hoşlanmadım ama şöyle düşünüyorum: Suriye'deki yeni lider ülkeyi başarılı bir şekilde yeniden bir araya getirdi ve bence gerçekten gerekeni yapmaya çalışıyor. Eğer İsrail bunu tek başına başaramıyorsa, daha fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmadan bunu Suriye üzerinden sağlayabilirler. Onlarla çok iyi ilişkilerimiz var, detaylı şekilde görüşüyoruz elbette bu saldırıları tasvip etmiyorum.

"İRAN, TÜRKİYE'YE BİLE SALDIRDI"

Bölgede devam eden savaş durumu Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn dahil tüm coğrafyayı ve İsrail'i doğrudan etkileyecekti. Aslında ilk etapta İsrail'i hedef alacaklarını düşünüyordum fakat öyle yapmayıp diğer ülkeleri hedef aldılar. Bu hamle onlar adına büyük bir hata oldu çünkü bizi ve bu ülkeleri bir araya getirdi. Türkiye için de durum aynı şekilde gelişti... Düşünün, İran geçmişte Türkiye'ye bile saldırdı.

"BUNU HİÇBİRİMİZ ANLAYAMADI"

Bunu hiçbirimiz tam olarak anlayamadık, zaten kimse de anlamayacak. Tamamen mantık dışı bir davranıştı, asıl sorun da buydu. Onlar tamamen mantıksız insanlardı ve o insanlar artık gitti. Bence İran'ın şu anda çok daha makul ve mantıklı bir liderliği var. Eğer benimle, yani Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmasalardı ki Obama bu konuda benim tam tersimdi. İran haritadan tamamen silinmiş olurdu. İsrail'deki her akıllı insan da bu gerçeği çok iyi bilir."