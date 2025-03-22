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Türk Telekom’dan yerli ve milli haberleşme cihazı projesi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.03.2025 23:28
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Türk Telekom, kamu ve özel sektörden yerli paydaşlarıyla beraber milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında; yerli akıllı telefon, cihaz ve işletim sistemleri ile yerli haberleşme ekipmanları, donanım ve yazılımları geliştirmek ve üretmek üzere bir iş birliğine imza attı.

Türk Telekom’dan yerli ve milli haberleşme cihazı projesi!

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak, haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımlarda yerli ekosistemle birlikte yenilikçi çözümler üretmek amacıyla projeler üretmeyi sürdürüyor.

"Yerli ve Milli Haberleşme Cihazı" projesiyle; yerli akıllı telefon, cihaz ve işletim sistemleri ile yerli haberleşme ekipmanları, donanım ve yazılımları geliştirecek ve üretecek.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Teknolojiyi üretme ve ihraç etme hedefiyle geleceğin stratejilerini belirliyor; sadece ülkemizin değil bölgemizin teknoloji taşıyıcısı olma misyonunu üstleniyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de milli sorumluluk bilinciyle dijital dönüşümde liderliği üstleniyor, yerli ve milli ürün ve projeler geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonu kapsamında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle, geleceğin stratejilerini belirleyecek çalışmalara imza atıyoruz. İştirak şirketlerimiz Argela ve Netsia’nın ileri teknolojiler alanında 70’in üzerinde uluslararası patente sahip olması da inovasyondaki gücümüzün bir göstergesi. Geliştirdiğimiz bu teknolojileri ürünleştirmek adına, dünyanın sayılı teknoloji şirketleriyle önemli anlaşmalarımız bulunuyor. Net Insight ile geliştirdiğimiz senkronizasyon ürünümüz ticarileşti. Open Ran çözümlerimiz, RIC ve SEBA dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirdiğimiz SEBA’nın Türk Telekom bünyesinde kullanım sayısı her geçen gün artıyor. Tüm bu gelişmeler, yalnızca bir telekom operatörü değil, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren bir teknoloji şirketi olduğumuzu gösteriyor. Sektörümüzün en yüksek yatırım yapan şirketi olarak yatırımlarımızın tamamını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştiriyor, yerli 5G teknolojilerini hayata geçirme konusunda aktif rol oynuyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de milli sorumluluk bilinciyle dijital dönüşümde liderliği üstleniyor ve bölgemizin teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörden yerli paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliği; milli teknolojiler üretmedeki kararlı adımlarımızdan biri olduğu gibi 5G ekosistemindeki cihazlardaki yerlilik oranını da artıracaktır. Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmasını hedeflediğimiz bu stratejik iş birliğini, Türkiye’nin teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom cihaz
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