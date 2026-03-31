Türkiye'de 5G'li dönem yarın başlıyor! İşte 10 maddede merak edilen sorular ve yanıtları

Türkiye'nin dijital dönüşümünde tarihi bir eşik geçiliyor. Yıllardır hazırlıkları süren ve iletişim altyapısını tamamen değiştirecek olan 5G teknolojisi, 1 Nisan itibarıyla (yarın) 81 ilde kademeli olarak kullanılmaya başlanacak. Bu yeni nesil mobil iletişim ağının, iki yıl içinde ülkenin tamamını kapsaması hedefleniyor. Peki sadece internet hızımızı artırmakla kalmayıp sanayiden sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar hayatın her alanına dokunacak olan 5G teknolojisi hakkında neleri bilmemiz gerekiyor? İşte 10 kritik soruda Türkiye'nin 5G'ye geçiş rehberi...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İşte Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim serüveni

1- 5G NEDİR?

5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Bu teknoloji, 4,5G'ye kıyasla çok daha yüksek hız, düşük gecikme ve daha fazla cihaz bağlantısı imkanı sunuyor.

2- TÜRKİYE'DE 5G SÜRECİ NASIL OLACAK?

Hizmet sağlayıcılar yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026'dan itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

3- 5G'Yİ KİMLER KULLANABİLECEK?

5G'nin, başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye alınması planlanıyor. İki yıl içinde ülkenin her noktasına bu hizmetin yayılması hedefleniyor.

4- 5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NE?

5G teknolojisiyle mobil internet hızı saniyede megabit seviyesinden gigabit noktasına ulaşabilecek ve mevcut hızlar en az 10 kat artacak. En önemli farkı, sadece hız değil, milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve aynı anda çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi olacak.

5- HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

5G teknolojisi, hayatın pek çok alanında önemli yenilikler sağlayacak. Bu teknoloji, sağlık, sanayi, tarım, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılacak. Akıllı şehir uygulamaları mümkün hale gelecek. 5G, 4,5G'ye kıyasla kat kat yüksek hızlar sunacak. Büyük dosyaları saniyeler içinde indirmek mümkün olacak. Veri iletimindeki gecikme ciddi şekilde azalacak. Aynı anda çok daha fazla cihazın sorunsuz bağlanması sağlanacak. Bu da "akıllı şehirler" ve IoT (nesnelerin interneti) için temel oluşturacak. Trafik yönetimi, sürücüsüz araçlar, akıllı altyapılar daha verimli çalışacak. Doktorlar uzaktan ameliyat yapabilecek, hastalar anlık izlenebilecek. Fabrikalar daha akıllı hale gelecek, (Endüstri 4.0). Robotlar ve makineler anlık veriyle daha verimli çalışacak. Video izleme, canlı yayın, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) çok daha akıcı hale gelecek.

6- 5G'Yİ KULLANABİLMEK İÇİN NELER GEREKLİ?

5G'den yararlanmak için cihazların bu teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Türkiye'de 95 milyon civarında cep telefonu bulunuyor. Bunların yaklaşık 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor. Yaklaşık bir sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun hızla artması bekleniyor.

7- TÜRKİYE'DE HANGİ OPERATÖRLER 5G HİZMETİ VERECEK?

İhaleyi kazanan operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G hizmeti sunacak.

8- 5G ALTYAPISI NASIL HAZIRLANDI?

5G haberleşme altyapısının yerli ve milli imkanlarla kurulmasını teminen 5 Ocak 2023'te AR-GE destek çağrısına çıkılmıştı. Başvurusu uygun bulunan 14 firma ile 1 Ekim 2023'te sözleşme imzalanarak AR-GE destek süreçleri başlatıldı. Türkiye'de 5G için ihale süreci 2025 yılında tamamlandı. Fiber altyapı ve baz istasyonu yatırımlarıyla hazırlıklar yürütüldü.

9- 5G'YE GEÇİŞTE YERLİLİK ORANI NASIL OLACAK?

5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknoloji destekleniyor. İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde şart bulunuyor. 5G kullanıma sunulduktan sonra da yerli ve milli katkının peyderpey artırılması hedefleniyor.

10- 5G TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK?

5G'nin, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırarak üretim, hizmet kalitesi ve küresel rekabet gücünü artırması bekleniyor. Bu teknoloji, birçok sektörün yanı sıra günlük hayatta da birçok kolaylığı ve imkanı beraberinde getirecek.

5G UYUMLULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmına girip "Ses ve Veri" seçeneklerinde 5G ifadesini kontrol edebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda bu özellik genelde şebeke ayarları altında görünür. Ancak, 5G desteği için telefonun donanımının 5G'ye uyumlu olması şarttır.

TELEFONUNUZUN 5G DESTEĞİNİ KONTROL ETME YÖNTEMLERİ

Ayarlar Menüsü: Android'de Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu, iPhone'da ise Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri adımlarını izleyin. 5G veya NR (New Radio) ifadesi varsa cihazınız uyumludur.

Model İsmi: Telefonunuzun model adında "5G" ibaresi bulunabilir.

Teknik Özellikler: İnternet üzerinden telefonunuzun marka/modelini aratarak teknik özellikler sayfasından 5G desteğini doğrulayabilirsiniz.

Donanım Şartı: 4G destekli telefonlar, donanım (anten ve yonga seti) eksikliği nedeniyle yazılımla 5G'ye dönüştürülemez.

SIM Kart ve Paket: 5G uyumlu telefonunuz olsa bile, operatörünüzden 5G destekli bir SIM kart ve uyumlu bir veri planına (tarifeye) sahip olmanız gerekir.

Kapsama Alanı: 5G sinyali alabilmek için yaşadığınız bölgede 5G altyapısının aktif olması gerekir.

5G DESTEKLEYEN IPHONE (IOS) MODELLERİ LİSTESİ

Apple, iPhone'larda 5G teknolojisine destek vermeye 2020 yılında çıkan iPhone 12 serisiyle birlikte başladı. Eğer aşağıdaki modellerden birine sahipseniz, 1 Nisan itibarıyla 5G hızını kullanabilirsiniz:

iPhone 16e, iPhone 17e, iPhone Air

iPhone 17 Serisi: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

iPhone 16 Serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone SE: iPhone SE (3. Nesil - 2022) ve sonrası

Önemli Not: iPhone 11 ve daha eski modeller donanımsal olarak 5G desteğine sahip değildir; bu cihazlar en fazla 4.5G hızında çalışmaya devam edecektir.

5G DESTEKLEYEN ANDROID TELEFON MODELLERİ

Android dünyasında seçenek oldukça geniş. Samsung, Xiaomi ve diğer markaların amiral gemisi ve yeni nesil orta segment cihazları "genellikle" 5G uyumludur. Ancak yine de cihazların 5G'yi destekleyip desteklemediğinin dikkatle kontrol edilmesi gerekir.

SAMSUNG GALAXY SERİSİ

S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24, S25 ve yeni çıkan Galaxy S26 serisinin tüm modelleri.

Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3/4/5/6/7 ve Z Flip 3/4/5/6/7 serileri.

A ve M Serisi: Galaxy A56 5G, A36 5G, A55 5G, A54 5G, M55 5G, M33 5G gibi isminde "5G" ibaresi bulunan modeller.

XIAOMI, REDMI VE POCO SERİSİ

Xiaomi: Pro ve Ultra modelleri dahil olmak üzere Xiaomi 12, 13, 14, 15 ve 17 serisi

Redmi: Redmi Note 11 Pro 5G, Note 12 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G ve üstü 5G ibaresi olan modeller.

POCO: POCO F5, F6 serisi ve X serisinin (X5 Pro, X6 Pro vb.) yeni nesil 5G'li modelleri.

DİĞER MARKALAR (OPPO, VIVO, HONOR, REALME, HUAWEI)

Honor: Honor 90 5G, Honor 200, Honor 400 serisi

Huawei: Mate 40 Pro, P40 Pro (Yeni modellerde kısıtlamalar olabilir).

Realme / Vivo / OPPO: Son 3 yıl içinde çıkan amiral gemileri ve "5G" logolu orta segment cihazlar.

Genel olarak, 2021 ve sonrasında üretilen orta-üst segment telefonların çoğu 5G uyumludur. Fakat yine de uyumsuz modeller olabileceği için 5G desteğinin kontrol edilmesi gerekir.