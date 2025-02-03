UTTS için büyük iş birliği!

Turpak ve D Expert iş birliği ile, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ( UTTS ), Türkiye genelindeki D Expert araç ekspertiz noktalarında kullanıcılarla buluşuyor.

1999 yılından bu yana Taşıt Tanıma Sistemi montajlarına öncülük eden Turpak ile TSE belgeli oto ekspertiz hizmeti sunan D Expert, önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Turpak ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), D Expert noktalarında kullanıcılarla buluşuyor.

D Expert’in Türkiye genelindeki noktalarında, Turpak güvencesiyle UTTS’nin montajı yapılabiliyor. Bu iş birliği, Türkiye’de UTTS teknolojisinin yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedeflerken hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için yenilikçi, güvenilir ve hızlı çözümler sunmayı amaçlıyor.

UTTS, araçların yakıt alımı sırasında plakalarının otomatik olarak tanınmsını sağlayan bir teknoloji ve manuel işlem gerekliliğini ortadan kaldırarak hem hız hem de güvenlik avantajı sunuyor. Sistem, araç plakalarının otomatik olarak doğrulanmasıyla, yakıt istasyonlarında alışveriş süreçlerini daha verimli hale getiriyor.

Turpak Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, “Taşıt tanıma sistemlerinde 25 yıllık deneyimimizle Turpak olarak sektörün lider firması konumundayız. Bugüne kadar 15 milyon araçta sıfır kaza ile Taşıt Tanıma Sistemi montajını başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 81 ilde, 300’ü aşkın konusunda uzman yetkili taşıt montaj noktası ve 200 mobil ekip ile taşıt sahibi müşterilerimize destek vermeye başladık. 0850 474 8887 no’lu UTTS çağrı merkezimiz veya utts.org üzerinden gelen tüm taleplere hızlı bir şekilde cevap veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Sektördeki yenilikçi teknolojileri araç sahipleriyle buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden D Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger de, “UTTS, özellikle ticari araç kullanıcılarına sağladığı hız, güvenlik ve operasyonel kolaylıklarla iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor. 8 milyon aracı ilgilendiren bu sistemin, vergi kayıplarının önüne geçerken, araç kiralama ve filo yönetimi gibi alanlarda önemli bir dönüşüm sağlayacağına inanıyoruz. Bu teknolojiyi güven ilkemiz ve hizmet kalitemizle tüm D Expert noktalarında araç sahipleriyle buluşturuyoruz” dedi.

UTTS’de son montaj tarihi 30 Nisan

5 Ekim 2023 tarih 32330 Sayılı Resmi Gazete’de; yayımlanan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile; 30/04/2025’e kadar Taşıt Tanıma Birimi, TTB takılması zorunluluğu getirilmişti. Uygulama trafikte yer alan 8 milyon aracı etkileyecek.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı UTTS ile , sadece kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda sektördeki rekabet koşullarını eşitleyerek ekonomik şeffaflık sağlamayı hedeflediğini bildiriyor. Sistemin tam anlamıyla uygulanmaya başlamasıyla birlikte, hem kamu gelirlerinde hem de sektörel verimlilikte ciddi bir artış bekleniyor. Detaylı bilgi almak ve UTTS montaj talebi oluşturmak için araç sahipleri, utts.org web sitesi veya 0850 474 8887 UTTS Çağrı Merkezini arayarak destek alabiliyor.

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