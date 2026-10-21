Uzak Doğu'yu keşfetmek isteyenlere AirAsia'dan %30'a varan indirim fırsatı

Yeni kültürler keşfetmek, farklı lezzetler denemek ve unutulmaz seyahat deneyimleri yaşamak isteyenler için Güneydoğu Asya pek çok alternatif sunuyor. Üstelik AirAsia'nın yeni kampanyasıyla bu destinasyonlara seyahat planlamak daha cazip hale geliyor.

İstanbul'dan Asya'nın birbirinden farklı şehirlerine

İster Kuala Lumpur'un sokak lezzetlerini keşfetmek, ister Bangkok'un hareketli pazarlarında kaybolmak, ister Bali'de tropik bir tatilin keyfini çıkarmak ya da Singapur'un modern mimarisini deneyimlemek isteyin; AirAsia'nın uçuş seçenekleriyle farklı seyahat rotaları oluşturabilirsiniz.

AirAsia, tüm koltuklar ve tüm uçuşlar için geçerli kampanyasında baz ücret üzerinden %30'a varan indirim sunuyor.

Kampanya kapsamında ayrıca tek seferlik uçuş değişikliği ücreti muafiyeti ve Value Pack paketinde %30'a varan indirim fırsatı da bulunuyor.

Seyahat planınızı yapmak için son tarih 25 Ekim

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 25 Ekim 2026 tarihine kadar rezervasyonlarını tamamlaması gerekiyor.

Kampanya kapsamında seyahat edilebilecek dönem ise 2 Kasım 2026 – 30 Eylül 2027 tarihleri arasında.

Yeni bir şehir keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz Asya seyahatini planlamak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Seyahatinizi planlamak ve kampanya detaylarını incelemek için airasia.com adresini ziyaret edebilir veya AirAsia MOVE uygulamasını kullanabilirsiniz.



Kampanya yalnızca ilk uçuş rezervasyonları için geçerlidir. İndirim yalnızca tek yön baz ücrete uygulanır. Ücret farkı uygulanabilir. Kontenjan sınırlıdır. Şartlar ve koşullar geçerlidir.

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