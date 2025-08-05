Üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz 500 TL altı erkek sweatshirt modelleri

Sweatshirt'ler hem rahat hem sıcak tutmasıyla hem de cool görünmenizi sağlamasıyla sadece kışın değil mevsim geçişlerinde de vazgeçilmez! Biz de kombin yaparken sizi uğraştırmayan, kot pantolonla da eşofmanla da uyan 500 TL altı erkek sweatshirt modellerini bir araya getirdik. Bu listede sade ve zamansız parçalardan logolu ve dikkat çekici dizaynlara kadar birçok seçenek var. Hepsinin ortak noktası ise fiyatına kıyasla kaliteli ve tarz görünümleri. Hazırsanız, içeriğe geçelim!

1. Günlük şıklığın tamamlayıcısı: Jack & Jones Jcomap Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt

Kapüşonlu, lacivert ve baskılı bir sweatshirt arıyorsanız bu Jack & Jones modeli tam size göre! %60 pamuk ve %40 polyester karışımı sayesinde hem yumuşak hem de uzun ömürlü olan sweatshirt'ün ön kısmındaki kanguru cebi ve bağcıklı kapüşonu, ürüne hem fonksiyonellik hem de cool bir hava katıyor. Spor tarzı sevenler için ideal olan parçayı jean pantolon veya eşofman altıyla giyip beyaz bir spor ayakkabı ve sade bir şapka ekleyerek sokak stiline uyum sağlayan bir kombin oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Jack and Jones markasını çok seviyoruz. Kapüşonlu üstleri çok kaliteli.”

“Bu kapüşonluyu çok seviyorum, çok güzel, uzunluğu da mükemmel!”

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2. Spor sevenlere özel: DeFacto DeFactoFit NBA Los Angeles Lakers Kapüşonlu Sweatshirt

Basketboldan hoşlananlar için harika bir parça olan NBA Los Angeles Lakers lisanslı bu bej renkli sweatshirt, kapüşonlu tasarımı ve esnek ribanalı kol detaylarıyla şıklığı ve kaliteyi bir araya getiriyor. Pamuk ve polyester karışımı kumaşıyla hem rahat hem de hafif bir yapıya sahip olan sweatshirt'ü jogger pantolon, sneaker ve spor bir sırt çantasıyla tamamladığınızda günlük kombinlerinize dinamik bir hava katabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel, iç kısımları pamuklu ve çok sıcak tutuyor fiyatına göre oldukça kaliteli bir ürün. Xs aldım bedenime tam uydu, teşekkürler Amazon.”

“Bir tane kendime aldım kızım el koydu, bir tane daha aldım eşim el koydu. En son iki tane daha aldım belki oğlumda el koyar diye. Ürün hakkında bir şey demeye gerek yok, herkes çok beğendi, hatta iş yerinden arkadaşlar da beğendi. En son iki tane daha sipariş verdim.”

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3. Modern ve sade: LTB Sıfır Yaka Sweatshirt

Dokulu örme yapısı sayesinde klasik sweatshirt’lerden ayrışan LTB, sade giyinmeyi sevenlerin favorisi. Farklı kumaş karışımıyla dayanıklı ve yumuşak dokulu olan sweatshirt'ün sıfır yaka tasarımıyla içine gömlek giyip ofis için de kullanabilirsiniz. Hem kot pantolon hem de chino modellerle zahmetsizce eşleşen parçayı, deri bileklik ya da bir kol saatiyle giyerek yaptığınız kombinleri daha da zenginleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Babama aldım, beğenerek giyiyor. Kumaşı kaliteli.”

“Beğenerek giyiyorum. Bedeni de güzel oldu.”

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4. Doğaya saygılı seçim: Koton Basic Bisiklet Yaka Sweatshirt

Geri dönüştürülmüş pamukla üretilen Koton sweatshirt, hem doğaya duyarlı hem de gardırobunuza şık bir dokunuş katıyor. Bisiklet yaka ve düşük omuz kesimiyle sade ama modern bir görünüm sunuyor. Günlük kombinlerde kot pantolon, basic spor ayakkabılar ve çapraz çanta ile tamamlayabileceğiniz bu model, minimalist stil sevenlerin de favorisi. Acele işlerinizde giy çık yapabileceğiniz Koton sweatshirt, dolabınızın joker parçası olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Şık ve rahat. Günlük kullanıma uygun. Bir kaç kez yıkadım, hiçbir sorun çıkmadı. Sonuç olarak fiyatına göre harika bir ürün. Teşekkürler.”

“Kumaşı güzel ve farklı. Triko gibi ama değil, kışlık bir kıyafet.”

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5. Her kombine uyan: Lee Bisiklet Yaka Sweatshirt

Klasikten şaşmam diyenler için Lee’nin bu sweatshirt’ü tam bir joker parça. Bisiklet yaka ve regular fit kesimiyle vücuda tam oturmadan rahat bir kalıp sunan sweatshirt, yumuşacık dokusuyla gün boyu konfor sağlarken siyah rengiyle de ister desenli pantolonlarla isterseniz de düz eşofman altlarıyla giymeye olanak tanıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde elinizin hep gideceği bu modeli, altına beyaz sneaker ve basic bir sırt çantayla tamamlayarak sade ama özenli bir stil yakalayabilirsiniz.

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6. Dolabına renk katmak isteyenlere: Altınyıldız Classics Sweatshirt

Üç iplik şardonlu kumaşı sayesinde hem yumuşak hem de dayanıklı bir yapıya sahip olan Altınyıldız Classics sweatshirt, dört mevsim kullanıma uygun olmasının yanında casual görünümüyle dolabınızdaki her parçaya uyum sağlar. Dilerseniz jean pantolon ve sneaker ile spor bir kombin yapabilir dilerseniz de chino pantolon ve deri botla daha şık bir hava yakalayabilirsiniz. Üzerine ince bir kaban ya da trençkot eklediğinizde ise soğuk günler için harika bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli, içi polarlı sıcacık tutuyor. Yaklaşık 15 defa giydim, hiç çekme, solma tüylenme vs. olmadı. Tavsiye ederim.”

“Biraz bol kesim, çok sıcak tutuyor. Kalitesini beğendim. Uyguna da geldi. Teşekkürler.”

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7. Takım ruhunu taşıyın: Galatasaray Sweatshirt

Galatasaray’ın 3 iplik şardonlu kumaşıyla sıcak tutan bu modeli, pamuklu yapısıyla cildinizle dost. Ekru rengiyle klasik spor giyimin dışına çıkmak isteyenler için ideal bir alternatif olan sweatshirt, regular kalıbı ve göğüs cebi detayıyla ise hem spor hem de casual kombinlerde rahatlıkla kullanılabilir. Üstelik, gri eşofman altı ya da açık renkli denim pantolonla uydurup altına beyaz sneaker giyerek kolayca stil sahibi bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel, beğendim.”

“Kaliteli, gayet iyi ürün.”

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8. Her tarza giden: Jack & Jones Jjgale Sweatshirt

Siyah rengiyle her zaman kurtarıcı olan Jack & Jones sweatshirt, üzerindeki marka baskısıyla sade ama etkili bir görünüm sunuyor. %60 pamuk ve %40 polyester karışımlı parça, elastik bel bandı sayesinde hem gün boyu konforlu bir kullanım sağlıyor hem de uzun yıllar formunu koruyor. Siyah ya da gri jogger pantolonlarla kolayca eşleştirebileceğiniz sweatshirt'ü kalın tabanlı sneaker ve çapraz bir çanta ile tamamladığınızda cool bir şehir stili yakalamanız mümkün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şardonsuz, yumuşak kumaşlı, kalitesi yerinde, mevsimlik bir ürün. Bol olsun isterseniz bir beden büyük almanız gerekebilir, ben genelde bol giyiyorum tam bedenimi aldım çok da dar durmadı.”

“İyi kalite ve işçilik. Giymesi rahat ve tam oturuyor.”

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9. Teninizde yokmuş gibi hissettiren: Dagi Ribana Detaylı Bisiklet Yaka Everfresh Sweatshirt

Füme rengin zamansızlığı, bu Dagi sweatshirt ile günlük giyiminize sade ama etkili bir hava katıyor. Yumuşak, hafif ve nefes alabilir bir yapı sunan ribana detaylı sweatshirt, regular kesimiyle ne çok bol ne de dar duruyor, bu da onu ister slim fit jean ister klasik kesim pantolonla zahmetsizce kombinlenebilir hale getiriyor. Üstelik, mevsim geçişlerinde üzerine bomber ceket atarak daha enerjik bir stil oluşturmak da mümkün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok rahat. Kumaşı çok güzel.”

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10. Günlük giyimin adresi: Only & Sons Onsceres Life Kapüşonlu Sweatshirt

Kapüşon detaylı siyah sweatshirt’ler dolabınızın yıldız parçalarındansa Only & Sons'ın bu modelini çok seveceksiniz! Pamuk ve polyester karışımıyla hem yumuşak dokulu hem de sıcak tutan bir yapıya sahip olan sweatshirt’ün kanguru cebi ve örgü manşet detayları ise ürüne işlevsellik kazandırıyor. Kot pantolonlar, jogger’lar ya da kargo pantolonlarla uyumlu ürünü, spor bir şapka ve sırt çantasıyla kombinleyerek anında konforlu ve enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Uygun fiyatına rağmen kaliteli bir sweatshirt. L beden aldım ve tam oldu (bu türdeki çoğu sweatshirt gibi gereksiz yere bol değil). İç kısmı yumuşak ve kesinlikle soğuk mevsimler için tavsiye ederim.”

“Only & Sons Onsceres Kapüşonlu Üst, sade tasarımıyla günlük ve rahat bir görünüm için mükemmel, rahat bir sweatshirt. Kumaşı yumuşak ve sıcak, kesimi de iyi ancak dar kesimden ziyade rahat bir tarzı tercih edenler için daha uygun. Çok fazla detaya ihtiyaç duymadan uygun fiyatlı ve işlevsel bir seçenek arayanlar için ideal.”

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