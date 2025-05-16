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Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte terletmeyen spor kıyafetler
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Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte terletmeyen spor kıyafetler

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Sıcak havalarda dışarı çıkmak, yürüyüş yapmak ya da spora gitmek ter içinde kalmak anlamına geliyor olsa da artık o ağır ve yapış yapış hissettiren kıyafetleri giymek zorunda değilsiniz! Bunun için yaz boyunca hem spor yaparken hem de günlük hayatta giyebileceğiniz, nefes alabilen, ter tutmayan ve ferah hissettiren kıyafetleri bir araya getirdik. İşte, spor salonunda, yürüyüş yaparken ya da günlük işlerinizi tamamlarken giyebileceğiniz spor kıyafetleri!

Yaz tüm sıcaklığıyla kendini gösterirken terlemeden gezip dolaşmak istiyorsanız doğru kıyafet seçimi şart! Neyse ki bu yaz ter içinde kalmadan hem spor yapabileceğiniz hem de sorunsuzca gününüze devam edebileceğiniz parçaları sizin için bir araya getirdik. İster dışarı çıkarken ister evde antrenman yaparken kullanabileceğiniz bu spor kıyafetleri, nefes alan kumaşları ve hafiflikleriyle terleme problemini minimuma indirirken özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Gelin, yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz spor kıyafetlerine birlikte göz atalım!

1. Günlük şıklıkla spor rahatlığını buluşturan: United Colors of Benetton Erkek Eşofman Altı

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United Colors of Benetton'un %100 pamuk kumaşıyla yaz sıcaklarında nefes aldıran eşofman altı, hem sporda hem de dışarıda giyebileceğiniz bir parça. Lastikli beli ve paçasıyla ne evde dinlenirken ne de dışarıda yürüyüşte sizi sıkıp huzursuz etmez. Üstelik sade ve düz tasarımı sayesinde farklı tarz tişörtlerle de kolayca kombinleyebileceğiniz eşofman altı, yan ve arka cepleriyle de hareket halindeyken eşyalarınızı güvende tutar.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünü satın alanlar özellikle kumaşına bayılıyor. Kaliteli yapısıyla ve tam kalıp oluşuyla ekstra uğraş gerektirmediğini söyleyen kullanıcılar, eşofman altı hakkında "Dışarıda giyilebilecek bir eşofman altı. Tavsiye ederim." yorumunu da yapıyor.

Ürünü İncele

United Colors of Benetton eşofman altının yanında Adidas Erkek Eşofman Altı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Yumuşak adımlarınızın mimarı: Skechers Dynamight 2.0 Eye To Eye Kadın Spor Ayakkabı

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Hem dışarıda uzun yürüyüşler için hem de spor salonunda aktif kullanımlar için birebir olan Skechers ayakkabı, her adımda size “iyi ki giymişim” dedirtiyor. Hafifliğiyle öne çıkan model, elmas dokulu mesh kumaşıyla ayaklarınızın hava almasını sağlıyor. Yalın ama etkileyici tasarımıyla dikkat çeken Dynamight 2.0 Eye To Eye, Memory Foam iç tabanıyla ayak şeklinize göre yastıklama yaparken darbe emici orta tabanıyla spor yaparken bile yumuşacık hissettiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananların çoğu ayakkabının inanılmaz hafif ve rahat olduğunun altını çiziyor. Ayağın şeklini kolayca alması ve çok kibar bir ayakkabı olması da övgü alıyor. Bazı kullanıcılar ise yorumlarda "Spor kullanımı için almıştım, modeli çok güzel, günlük kullanmaya karar verdim." diyor.

Ürünü İncele

Skechers spor ayakkabının yanında Skechers Skechlite Pro Kadın Spor Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Her adımda ferahlık: GoWith 6'lı Bambu Dikişsiz Erkek Koşu Çorabı

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Yazın en çok ihtiyaç duyduğumuz giysilerden biri de ayağı terletmeyen, kokutmayan bir çorap değil mi? İşte GoWith bambu çoraplar tam da bunu sunuyor. %80 doğal bambu içeriğiyle ayağa nefes aldırarak kuru tutuyor, aynı zamanda yumuşacık ve dikişsiz yapısıyla ayağınıza baskı yapmadan gün boyu ağrısız bir kullanım sağlıyor. GoWith, hem sporda hem de günlük hayatta ayakta serinlik arayanlar için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar özellikle çorabın teri iyi emdiğini ve ayakta koku yapmadığını vurguluyor. Kaliteli kumaşı ve dayanıklı olmasını beğenen kullanıcılar, çorapların ayakta kayma yapmadığını, lastik kısmının sıkmadan tuttuğunu ve yaz aylarında ayaklarının sıcaklamadığını öne çıkarıyor.

Ürünü İncele

GoWith spor çorabının yanında Anthony Jackson 10'lu Bambu Dikişsiz Üniseks Sneaker Çorap Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Serinlik hissini üzerinizden eksik etmeyen: New Balance Athletics Kadın Tişört

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Yazın sıcak havalarda spor yaparken ya da yürüyüşe çıktığınızda her adımda rüzgarı teninizde hissedebileceğiniz New Balance Athletics tişört, NB ICEx teknolojisiyle de hızlı kuruyarak sizi kuru tutuyor. File kumaşıyla nefes alan yapıya sahip, böylece hep ferah kalıyorsunuz. Ayrıca, reflektör detayları sayesinde akşam yürüyüşlerinde de son derece güvenli bir kıyafet!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda tişörtün mükemmel bir şekilde uyduğunu söyleyen kullanıcılar, tişörtün anlatılan özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. Spor yaparken giydiklerini belirten kullanıcılar kesiminin çok iyi olduğunu ve kumaşının biraz ince olmasına da dikkat çekiyor.

Ürünü İncele

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New Balance tişörtün yanında Under Armour UA Crossback Spor Sütyeni ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Hem spor yapın hem tarzınızı gösterin: PUMA Anzarun Lite Üniseks Spor Ayakkabı

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Yaz boyunca ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir model olan PUMA Anzarun Lite'ın modern ve sade tasarımı, gün boyu konfor sunarken her kombine uyum sağlıyor. Hafif yapısı ve yumuşacık SoftFoam+ iç tabanıyla adeta bulutların üstünde yürüyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Yeri sağlam kavrayan kauçuk tabanıyla güvenli adımlar atabilir, ister spor salonunda ister dışarıda özgürce hareket edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ayakkabının hafifliğine ve yumuşak tabanına tam not veriyor. Gün boyu ayakta kalanlar ya da uzun yürüyüş yapanlar rahatlığından memnun kalıyor. Ayrıca görünüm olarak da pek çok kişi tarafından beğeni topluyor.

Ürünü İncele

PUMA spor ayakkabısnın yanında Under Armour UA Charged Pursuit 3 Erkek Koşu Ayakkabısı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Spor yaparken de iyi görünün: Under Armour Play Up 2in1 Kadın Şort

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Ter tutmayan, hızlı kuruyan ve kötü kokulara karşı dirençli tasarımıyla Under Armour Play Up 2in1, herkesin yaz dolabında yer edinmesi gereken şortlardan biri! Hafif ve yumuşak örgü kumaşı sayesinde hem dışarıda yürüyüşte hem de spor salonunda üstün konfor yaşatan şortun iç kısmındaki basınçlı şortu hareket halindeyken desteklerken dış katmanı ise nefes alabilir yapısıyla ferah bir his yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Estetik açıdan çok hoş ve rahat olmasından memnun kaldıklarını dile getiren kullanıcılar, şortu koşudan fitness'a, ağırlık kaldırmadan kardiyoya kadar farklı egzersiz türleri için kullandıklarını söylüyor. Bunun yanında kalıbının tam olduğunu, lastiklerin sıkmadığını ve hareket ederken şortun yukarıya çıkmadığını belirtiyorlar.

Ürünü İncele

Under Armour şortun yanında Under Armour Play Up 3.0 Kadın Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Serin tutan: Ghassy Co. Erkek Fitness Sporcu Atleti

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Yaz boyunca spor salonunun müdavimiyseniz ya da dışarıda antrenman yapmayı seviyorsanız Ghassy Co. atlet tam size göre! Yumuşacık, esnek ve nefes alabilen bir yapıya sahip olan atlet, çabuk kuruyan teknolojisiyle teri hızla uzaklaştırıyor ve egzersiz boyunca sizi kuru tutuyor. Hafifliğiyle vücutta yokmuş gibi hissettiren atletle ister ağırlık kaldırın ister koşuya çıkın, her anınızda özgürce hareket edebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Ghassy Co. atlet, kalıbı ve kumaş kalitesinin yanında spor yaparken rahatsız etmeyen formu ve vücuda yapışmayan duruşuyla da çok beğeniliyor. Ter tutmamasını da seven kullanıcılar, "Yaz aylarında evden çalışan biriyim. Çok ferahlattı. Hem evden çalışanlar için çok güzel bence hem de spor yapanlar için." yorumunu yapıyor.

Ürünü İncele

Ghassy Co. sporcu atletinin yanında Under Armour UA Baseline Cotton Tank Erkek Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Yaz sıcaklarında vazgeçilmez: Adidas Kadın Atlet

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Yumuşacık kumaşı ve vücuda tam oturan kesimiyle Adidas atlet, hem spor yaparken hem de dışarıda giyerken iyi bir görünüm sunuyor. Hafif elastan içeriğiyle hareket özgürlüğü yaşatırken pamuklu yapısıyla da cildinize dost. Yaz boyunca çıkarmak istemeyeceğiniz parçalardan biri haline gelecek Adidas atlet, dar kesimi sayesinde vücut hatlarını belirginleştirse de asla sıkmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar atletin vücuda güzel oturduğunu ve böylelikle egzersiz yapmanın kolaylaştığını söylüyor. Sentetik hissi vermeyen pamuklu kumaşını ve kaliteli işçiliğini beğenen kullanıcılar, tayt veya şortla giyince de oldukça iyi bir kombinin ortaya çıktığından bahsediyor.

Ürünü İncele

Adidas atletin yanında DeFacto Slim Fit Bisiklet Yaka Sporcu Pamuklu Atlet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Doğayla uyumlu, şehirle barışık: WWF Market Arı Desenli Erkek Gündelik Şort

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Sıcak havalarda hem rahat hem de doğa dostu bir şort arıyorsanız WWF Market'in arı desenli modeline bir göz atmak isteyebilirsiniz. BCI sertifikalı pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımıyla doğayı koruyan şort, cildinize de nefes aldırıyor. Relaxed fit kesimiyle hareket özgürlüğünü kısıtlamayan şort, ne sahilde ne de şehirde sizi yarı yolda bırakmaz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar yorumlarda ürünün kaliteli kumaşını ve iyi duran kesimini öne çıkarıyor. Arı deseninin baskı değil de işleme olduğunu vurgulayan kullanıcılar, şortun tam yazlık bir parça olduğunu ve tavsiye ettiklerini dile getiriyor.

Ürünü İncele

WWF Market şortun yanında Giesto Keten Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Trend görünmek ve iyi hissetmek için: DeFacto DeFactoFit Oversize Fit Kadın Jogger Eşofman Altı

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DeFacto'nun jogger eşofman altı, oversize kesimiyle modern bir görünüm sunarken cepleri ve bağcıklarıyla da kullanışlılığını artırıyor. Dalgıç kumaşı sayesinde formunu koruyan parça, ne kadar hareket ederseniz edin üzerinize yapışmıyor. Crop tişörtlerden ekoseli gömleklere kadar birçok parçayla kolayca uydurabileceğiniz eşofman altını, gündelik gezilerde ya da tempolu yürüyüşlerde farklı tarzlarda kombinler yaratmak için kullanabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı yorumlarına göre ürün, rahat kesimi ve duruşuyla çok seviliyor. Kumaşının ince ve dökümlü olmasını beğenenler, eşofman altının oversize kesiminin iyi olduğunu ve bir beden küçük almanızı tavsiye ediyor.

Ürünü İncele

DeFacto eşofman altının yanında Under Armour UA Armour Sport Woven Pant Kadın Eşofman Altı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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