HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Venezuela'da ikili görüntü! Kimi kutlama yaptı, kimi direnişe çağırdı

Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi ABD ordusunun başkent Karakas'ta düzenlediği operasyon sonucu yakalanırken; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeden yeni haberlerde gelmeye başladı. Ülkenin bir kesiminden 'sevinç gösterileri' gelirken; diğer tarafta ise 'direniş' çağrıları yapılıyor.

Venezuela'da ikili görüntü! Kimi kutlama yaptı, kimi direnişe çağırdı
Devrim Karadağ

Venezuela, gece yarısından sonra başken Karakas'ta meydana gelen patlama sesleriyle sarsıldı. ABD tarafından başlayan hava saldırısı sonucu dört bir yandan alevler ve dumanlar yükseldi. Gece yerel saatle 02.00 civarı başlayan saldırılarla pek çok kritik noktanın hedef alındığı açıklandı.

TRUMP: "MADURO VE EŞİ YAKALANDI"

Tüm dünyayı sarsan asıl açıklama ise saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Venezuela da ikili görüntü! Kimi kutlama yaptı, kimi direnişe çağırdı 1

VENEZUELA'DAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Büyük bir şok yaşayan Venezuela'da bundan sonra neler olacağı merak konusu olurken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeni görüntüler de gelmeye başladı.

İlginizi Çekebilir

Maduro'yu Delta Force yakalamış!

Maduro'yu Delta Force yakalamış!

 Kılıcı çekip meydan okumuş, daha 6 gün önce askerlerini selamlamıştı

Kılıcı çekip meydan okumuş, daha 6 gün önce askerlerini selamlamıştı

 ABD Başkanı Trump: "Maduro ve eşi yakalandı"

ABD Başkanı Trump: "Maduro ve eşi yakalandı"

 Saldırı emrini Trump verdi! Venezuela bombalandı... Maduro ve eşi yakalandı

Saldırı emrini Trump verdi! Venezuela bombalandı... Maduro ve eşi yakalandı

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Hükümet yetkilileri ve halkın bir kesimi Maduro'ya destek çıkarken, peş peşe 'direniş' çağrıları yapıldı. Ellerinde silahlarla kameralar karşısına geçen Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve bir takım asker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Umutsuzluğa kapılmayın. Bu bizim ilk mücadelemiz değil. Daha önce de saldırılarla karşılaştık ve bu saldırılara dayandık. Ne yapılması gerektiğini bilen örgütlü bir halk var."

Venezuela da ikili görüntü! Kimi kutlama yaptı, kimi direnişe çağırdı 2

BAZI BÖLGELERDE İSE KUTLAMA VAR

Öte yandan ülkenin bazı bölgelerinde ise Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasını kutlayanların olduğu görüntüler kaydedildi.

Venezuela da ikili görüntü! Kimi kutlama yaptı, kimi direnişe çağırdı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne cinayetini otomobile bulaşan kan ele verdi! Katil zanlısı öz oğlu çıktıAnne cinayetini otomobile bulaşan kan ele verdi! Katil zanlısı öz oğlu çıktı
Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralıKaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela ABD Amerika Birleşik Devletleri Nicolas Maduro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.