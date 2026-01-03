Venezuela'da ikili görüntü! Kimi kutlama yaptı, kimi direnişe çağırdı

Venezuela, gece yarısından sonra başken Karakas'ta meydana gelen patlama sesleriyle sarsıldı. ABD tarafından başlayan hava saldırısı sonucu dört bir yandan alevler ve dumanlar yükseldi. Gece yerel saatle 02.00 civarı başlayan saldırılarla pek çok kritik noktanın hedef alındığı açıklandı.

TRUMP: "MADURO VE EŞİ YAKALANDI"

Tüm dünyayı sarsan asıl açıklama ise saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

VENEZUELA'DAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Büyük bir şok yaşayan Venezuela'da bundan sonra neler olacağı merak konusu olurken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeni görüntüler de gelmeye başladı.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Hükümet yetkilileri ve halkın bir kesimi Maduro'ya destek çıkarken, peş peşe 'direniş' çağrıları yapıldı. Ellerinde silahlarla kameralar karşısına geçen Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve bir takım asker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Umutsuzluğa kapılmayın. Bu bizim ilk mücadelemiz değil. Daha önce de saldırılarla karşılaştık ve bu saldırılara dayandık. Ne yapılması gerektiğini bilen örgütlü bir halk var."

BAZI BÖLGELERDE İSE KUTLAMA VAR

Öte yandan ülkenin bazı bölgelerinde ise Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasını kutlayanların olduğu görüntüler kaydedildi.