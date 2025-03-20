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  4. Vitaminler neden harflerle isimlendirilmiştir? Vitaminlerin harflerle isimlendirilmesinin sebebi nedir?

Vitaminler neden harflerle isimlendirilmiştir? Vitaminlerin harflerle isimlendirilmesinin sebebi nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
20.03.2025 11:50
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İnsanların genel olarak sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için bazı organik bileşenlere ihtiyaçları vardır. Vitamin olarak adlandırılan bu organik bileşenler sayesinde insan vücudu herhangi bir hastalık karşısında daha kolay direnç göstermekte ve daha hızlı iyileşebilmektedir. Vitaminler sağladıkları faydalara göre farklı harfler ile belirtilmektedir. Peki, vitaminler neden harflerle isimlendirilmiştir ve vitaminlerin harflerle isimlendirilmesinin sebebi nedir?

Vitaminler neden harflerle isimlendirilmiştir? Vitaminlerin harflerle isimlendirilmesinin sebebi nedir?

İçindekiler

  • Vitaminler neden harflerle isimlendirilmiştir?
  • Vitaminlerin harflerle isimlendirilmesinin sebebi nedir?
  • Vitaminler nasıl sınıflandırılır?

Günümüzde birçok kişi yetersiz beslenmeden kaynaklı vitamin eksikliği yaşayabilmektedir. Kimi durumlarda vitaminler dışarıdan takviye edilir ve vücudun toparlanma süreci hızlanır. Vitamin eksikliği görülen bireylerde çeşitli hastalıklar da ortaya çıkabilmektedir. Vitamin dışarıdan takviye olarak alınabileceği gibi birçok besinin tüketilmesi ile de alınabilmektedir. Her vitamin farklı bir harfi temsil etmektedir. Bu harflerin ortaya çıkış hikâyesi ise oldukça dikkat çekicidir.

Vitaminler neden harflerle isimlendirilmiştir?

İnsan vücudunun ayakta kalabilmesi için dışarıdan gelebilecek bazı desteklere gereksinim duyulur. Metabolizma farklı nedenlerden kaynaklı görevini doğru bir şekilde yerine getirmediği zaman vitamin eksikliği sorunu görülür. Normal şartlarda metabolizmanın çalışması ile birlikte insan vücudu vitamin üretebilmektedir. Ancak bu üretim vücut için yetersiz kaldığında ortaya çeşitli hastalıklar çıkabilmektedir.

Bir insanda vitamin eksikliğinin olup olmadığı çeşitli belirtilerden anlaşılabilir. Yorgunluktan sinir sistemi problemlerine, cilt sorunlarından kas zayıflığına kadar pek çok belirti eksiklikten kaynaklı olabilmektedir. Bu durum kan tahlili gibi çeşitli testlerin yapılması ile netleşebilmektedir.

Toplamda 13 önemli vitamin vardır. Her bir vitamin farklı bir harf ile isimlendirilmiştir. Vitaminlerin harflerle belirtilmesinin nedeni ise çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Günümüzde bilinen vitamin isimleri işe şöyledir:

  • A Vitamini
  • B1 Vitamini
  • B2 Vitamini
  • B3 Vitamini
  • B5 Vitamini
  • B6 Vitamini
  • B7 Vitamini
  • B9 Vitamini
  • B12 Vitamini
  • C Vitamini
  • D Vitamini
  • E Vitamini
  • K Vitamini

Vitaminlerin harflerle isimlendirilmesinin sebebi nedir?

Vitaminler alfabede yer alan bazı harfler ile adlandırılmaktadır. Hal böyle olunca bazı kişiler bu vitaminlerin neden harflerle anıldığı konusu üzerine gidebilmektedir. Vitaminlerin ilk bulunduğu dönem 1800’lü senelerin sonlarına kadar dayanmaktadır. Bu dönemde birçok kişide ağız içi kanama, cilt üzerinde oluşan morluklar, yorgunluk, doku bozulması gibi birçok durum ortaya çıkmıştır. Tüm bu görülen belirtiler iskorbüt olarak isimlendirilen bir hastalığın yayılması ile görülmeye başlanmıştır.

Bu hastalık özellikle denizcilerde görülmüş ve nedeni tespit edilmeye çalışılmıştır. Çeşitli çalışmalar neticesinde bu hastalığın ortaya çıkışının ana nedeninin yetersiz beslenmeden kaynaklı olduğu vurgulanmıştır. Bu hastalık dışında Beriberi denilen bir hastalığın da besin eksikliğinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Christiaan Eijkman isimli Hollandalı tıp doktoru bu konu hakkında birçok farklı deney yapmıştır.

1913 senesinde ise Amerikalı bir biyokimyacı olarak öne çıkan Emler Verner McCollum isimli kişi yağların sağlık yönünden ne gibi faydaları olduğunu incelediği esnada sütten çıkan yağların bünyesinde yer alan bir bileşiğin gerek gelişim gerekse büyüme üzerinde olumlu etkileri olduğunu saptamıştır. Bu tespit neticesinde yağda çözünebilir özelliği bulunan maddeye A vitamini ismi verilmiştir. Sonrasında tespit edilen maddeler ise alfabetik sıraya göre şekillenmiştir.

Vitaminler nasıl sınıflandırılır?

İnsan sağlığı üzerinde sayısız yararları olan organik bileşenlerin başında vitaminler gelmektedir. Her vitaminin vücuda sağladığı fayda birbirinden farklı olmaktadır. Bu yüzden vitaminler yağda ve suda çözülen olarak iki farklı kategoriye ayrılmıştır. Bu sınıflandırma 1920 senesinde Britanyalı biyokimyacı olarak tanınan Jack C. Drummond tarafından daha da kısaltılmış ve günümüzde yağda çözünen faktör A vitamini yerine doğrudan A vitamini şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte 1929 senesinde ise kanın pıhtılaşması üzerinde etkin bir role sahip olan K vitamini de keşfedilmiştir. Bu bağlamda yağda ve suda çözünme özelliğine sahip olan vitaminler ise şöyledir:

  • Yağda çözünen vitaminler
    A Vitamini, K Vitamini, E Vitamini ve D Vitamini'dir.

  • Suda çözünen vitaminler
    B Grubuna dâhil olan tüm vitamin türleri ile C Vitamini'dir.

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