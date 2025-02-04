Yangın tüpü nasıl ve nerede doldurulur? Yangın söndürme tüpü bakımı nasıl yapılır? Yangın tüpü dolumu ve bakımı

Yangın dedektörleri, bir yangının çıkma anında çeşitli çalışma prensiplerine göre durumu tespit edip alarm verme özeliği ile hayati önem taşır. Yangın tüpleri de içinde söndürücü bulunan, taşınabilir, hem evlerde hem ofislerde ya da çeşitli binalarda yönetmelikte belirtildiği şekilde yerleştirilerek küçük ve başlangıç aşamasında olan yangınları söndürmede yardımcı olur.

Yangın tüpü nasıl ve nerede doldurulur?

Farklı yangın türlerine göre üretilmiş olan yangın tüpleri vardır. İlk müdahale ekipmanı olarak anılır ve her iş yeri, bina, araç ya da kamuya açık alanda bulunması zorunlu tutulur. Çeşitli özellikleri bulunan yangın tüpleri bulunması zorunlu alanlara çeşitli kurallara göre yerleştirilir. Özellikler ise şu şekildedir:

Farklı söndürme maddeleri içerebilir.

Taşınabilirdir.

Kullanımı kolay olur.

Hızlı müdahale sağlar.

Etkili müdahale sağlar çünkü küçük yangınlar büyümeden kullanıldığında büyük yangınların oluşmasını engeller.

Basınçlı gaz içerir. İçindeki söndürücü madde basınçlı gaz ile dışarı püskürtülerek yangını söndürür.

Belli zaman aralıklarında bakımı yapılmalıdır.

Dolum işlemi yetkisi olan ve sertifikalı dolum merkezlerinde yapılır. Yetkisi ve sertifikası olan yangın söndürme tüpü dolum merkezlerinde tüp içindeki madde yenilenir, bazı testler yapılır ve tüp yeniden mühürlenir.

Yangın söndürme tüpü bakımı nasıl yapılır?

Periyodik olarak bakım yaptırılması ve belli dönemlerde kontrol edilmesi gereken yangın tüpleri aylık kontroller için yetkili servislere götürülmelidir. Aylık kontrollerde şu işlemler yapılır: