Yaşlı çift 20 yıldır her bayram çocukları sevindiriyor

Ağlıboğaz Mahallesi'ne 20 yıl önce taşınan Ali ve Zeycan Baysal çifti her bayram olduğu gibi bu bayramda da çocukları harçlıksız bırakmadı. Her bayramın ikinci günü saat 2'de mahallenin çocukları ile bir araya gelen yaşlı çift onlara tek tek harçlık veriyor. Çocuklar bayram harçlığı almak için her bayram sıraya girdiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Ali Baysal, "Bu yıl da bayramda çocuklarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşadık. Yaklaşık 600 çocuğumuza harçlıklarını verdik. Bu gelenek büyümeli. İmkanı olan herkes oturduğu mahallesinde apartmanında harçlık geleneğini sürdürmeli" diye konuştu.

Eşi Zeycan Baysal ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "20 yıl önce bu mahalleye taşındık. Taşındığımız günden beri her bayram bu geleneği sürdürüyoruz. Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Onların gözlerinde ışığı görmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır