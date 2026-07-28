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Yeni Parti'nin ilk grup toplantısında dikkat çeken karar: Özel'in konuşması ekime kaldı

Yeni Parti, TBMM’deki ilk grup toplantısını bugün saat 11.45’te yapacak. Ancak buluşma basına kapalı gerçekleşecek, Özgür Özel kürsüden kamuoyuna seslenmeyecek. Partinin ilk açık grup toplantısının ekim ayında yapılması bekleniyor.

Yeni Parti'nin ilk grup toplantısında dikkat çeken karar: Özel'in konuşması ekime kaldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilk grup toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 11.45’te başlayacak toplantı, daha önce CHP’nin kullandığı Büyük Grup Toplantı Salonu’nda yapılacak. Ancak Yeni Parti’nin Meclisteki bu ilk buluşması basına kapalı olacak. Özgür Özel de toplantıda kamuoyuna açık bir konuşma yapmayacak.

İLK AÇIK GRUP TOPLANTISI EKİMDE

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak’ın aktardığına göre Yeni Parti’nin açık grup toplantılarına, TBMM’nin yeni yasama dönemine başlayacağı ekim ayında geçmesi bekleniyor.

Yeni Parti nin ilk grup toplantısında dikkat çeken karar: Özel in konuşması ekime kaldı 1

Böylece Özel’in YEni Parti Genel Başkanı sıfatıyla Meclis kürsüsünden yapacağı ilk açık grup konuşması da sonbahara kalacak. Partinin bundan sonraki grup toplantıları salı günleri saat 11.45’te düzenlenecek.

Yeni Parti nin ilk grup toplantısında dikkat çeken karar: Özel in konuşması ekime kaldı 2

KILIÇDAROĞLU DA KÜRSÜYE ÇIKMAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta grup kürsüsüne çıkmayacak. Kılıçdaroğlu’nun ekim ayına kadar TBMM’de kamuoyuna açık bir grup konuşması yapmasının beklenmediği aktarıldı. CHP milletvekilleri ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de basına kapalı grup toplantısında bir araya gelecek.

Yeni Parti nin ilk grup toplantısında dikkat çeken karar: Özel in konuşması ekime kaldı 3

CHP KÜRSÜSÜNDEKİ VEDA KONUŞMASIYLA KALDI

Özgür Özel, 21 Temmuz’daki CHP Grup Toplantısı’nda yeni parti kararını duyurmuş ve eski partisine veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP Yeni Parti
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