Yeni transferler çok tartışılmıştı! AK Parti'den CHP hamlesi' hazırlığı! "Kaynaklarım çok acayip bir şey söyledi" deyip Ankara kulislerini sallayan iddiayı paylaştı

AK Parti yeni milletvekili transferleriyle gündemde. İYİ Parti’den istifa eden Konya ve İstanbul milletvekilleri Ünal Karaman ve Mehmet Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, pazar günkü 8. Olağan Büyük Kongre'de AK Parti’ye geçmişti. İddiaya göre önümüzdeki günlerde CHP'den milletvekilleri de AK Parti'ye geçebilir.

Gazeteci Özlem Gürses'in gündeme taşıdığı iddia Ankara kulislerine de bomba gibi düştü. Gürses, AK Parti'nin CHP içinden de milletvekili transferi hazırlığında olduğunu dile getirdi.

'360 HEDEFİ' İDDİASI

Özlem Gürses, Para Politika programında Ankara kulislerinde konuşulanları şöyle aktardı:

AK Parti, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin 328 milletvekili var. İktidarın erken seçim kararı alabilmesi için, 360'ı bulabilmek için 32 milletvekiline ihtiyaçları var.

"İYİ PARTİ'DEN YENİ GEÇİŞLER OLABİLİR"

Ankara kulislerinde İYİ Parti'den bazı isimlerin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Yeni Yol çatısı altında 24 milletvekili var.

"CHP'DEN AK PARTİ'YE VEKİL TRANSFERİNE HAZIR OLUN"

Erken seçim takvimi için 2026 ya da 2027 sonbaharı işaret ediliyor.

"KAYNAKLARIM ÇOK ACAYİP BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEDİ"

Ankara'da konuştuğum kaynaklarım çok acayip başka bir şey söylediler. CHP'nin içinde de vekil transferine hazır olun dediler. Uzunca bir süredir AK Parti'nin çalışmalar içinde olduğu ikili görüşmelerin yapıldığı belirtildi, ikna turları devam ediyormuş.

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