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Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Söz konusu görüntüler İstanbul’un Pendik ilçesinde çekildi! İsmi belli olmayan bir okuldaki öğretmen, öğrencilerinden birini tahtaya kaldırarak ona hem sözlü hem de fiziksel şiddet uyguladı. Öğrencisine dönerek “Seni var ya gebertirim, saçını dolarım böyle bu sınıfta bazı pislikler var sen de onlardan birisin” dedi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Öğrencilerine eğitim ve öğretim vermek için derslere giren bu öğretmen, öğrencilere hakaretler öğretti! “Seni gebertirim, saçını dolarım” diyerek öğrencilerine bağıran öğretmenin o anları saniye saniye görüntülendi.

Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik'in haberi sonrası öğretmen hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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ÖĞRETMENDEN ÖĞRENCİSİNE: “SENİ GEBERTİRİM”

Sınıfta arkadaşlarının yanında kız öğrenciye hakaretler yağdırdıktan sonra fiziksel şiddete de başvuran öğretmenin söyledikleri bir eğitimcinin söylemlerine çok uzak… İşte o sözler:

“Seni var ya böyle gebertirim. Saçını dolarım. Bu pisliği senin başlattığının farkındayım. Bu sınıfta iğrençlikler var sen de onlardan birisin. Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Sınıfta böyle saçma sapan hareketler yapma…”

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik
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