Yürüyüşten koşuya tek ayakkabı: Salomon Alphaglide L479483 Erkek Koşu Ayakkabısı indirimde

Gün içinde işe yetişmeye çalışırken, kısa bir yürüyüşe çıktığınızda ya da markete koşturduğunuzda ayaklarınızın rahatlığı her şeyi değiştirir. Uzun süre ayakta kalınca topuklarınızın sızlamaması, merdiven çıkarken zorlanmamanız ya da birden hızlandığınızda dengenizi kaybetmemeniz aslında doğru ayakkabıyı seçtiğiniz anlamına gelir. Spor yapmasanız bile konforlu bir model sayesinde gününüz çok daha rahat geçer. Ayağı saran yapısı, yumuşak tabanı ve sağlam yer tutuşuyla öne çıkan Salomon Alphaglide L479483 Erkek Koşu Ayakkabısı tam da bu konforu sunuyor. Üstelik şu anda indirim ile satışta! İşte detaylar...

Salomon Alphaglide L479483 Erkek Koşu Ayakkabısı

Salomon Alphaglide L479483 Erkek Koşu Ayakkabısı, fuze Foam orta tabanla donatılan ayakkabı, SensiFit™ teknolojisi sayesinde ayağı adeta sararak kişiye özel bir uyum sağlıyor. Balık sırtı pabuç yapısı ve All Terrain Contagrip® dış tabanı ise ıslak ya da kuru fark etmeksizin zemine sağlam basmanıza yardımcı oluyor. Toz ve çakılların içeri girmesini engelleyen partikül önleyici file sayası sayesinde zorlu arazilerde bile konforunuzdan ödün vermiyorsunuz. Üstelik çevreye duyarlı biyo-içerikli malzeme kullanımıyla da doğa dostu bir adım atmanızı sağlıyor.

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Bu içerik 4 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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