Her detayında “İyi ki” dedirten saat Seiko SNK621K indirime girdi

Saat sadece zamanı göstermez; çoğu zaman tarzınızı da tamamlayan güçlü bir aksesuara dönüşür. Her kombine uyan, takıp çıkabileceğin sade ama etkileyici bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem şıklığı hem de sağlamlığı bir arada sunan Seiko kol saati beklentileri karşılayan bir model. Üstelik şu anda cazip bir indirimle satışta! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Seiko SNK621K Erkek Kol Saati

Seiko SNK621K Erkek Kol Saati, zarif tasarımı ve sağlam yapısıyla günlük kombinlere şık bir dokunuş katıyor. Paslanmaz çelik kasası ve bileziğiyle dayanıklılık sunarken, yeşil kadranı ile klasik görünümünü özgün bir stile dönüştürüyor. Otomatik mekanizması sayesinde pil gerektirmiyor. Hardlex kristal camı çizilmelere karşı direnç sağlıyor. 3 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde ise su sıçramalarına karşı korunuyor.

Kullananlar ne diyor?

"Bayıldım, kadran rengi çok güzel, mavi & gri arasında değişiyor."

"Küçük ama hafif ve şık bir saat! Gün göstergesinin konumu çok hoşuma gitti."

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Bu içerik 1 Ağustos 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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