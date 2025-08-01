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Her detayında “İyi ki” dedirten saat Seiko SNK621K indirime girdi
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Her detayında “İyi ki” dedirten saat Seiko SNK621K indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı saatler ilk bakışta etkiler, detaylarına indikçe daha da kendine çeker. Klasik çizgilerle modern duruşu bir araya getiren Seiko SNK621K Saat, sade şıklığı sevenler için biçilmiş kaftan. Zarif duruşuyla Seiko kol saati, hem gündüz hem gece kullanıma uygun bir model. Otomatik mekanizması sayesinde pil derdi yok; sadece takın ve kullanın. Üstelik bugüne özel indirimde! İşte detaylar...

Saat sadece zamanı göstermez; çoğu zaman tarzınızı da tamamlayan güçlü bir aksesuara dönüşür. Her kombine uyan, takıp çıkabileceğin sade ama etkileyici bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem şıklığı hem de sağlamlığı bir arada sunan Seiko kol saati beklentileri karşılayan bir model. Üstelik şu anda cazip bir indirimle satışta! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

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Seiko SNK621K Erkek Kol Saati

Her detayında “İyi ki” dedirten saat Seiko SNK621K indirime girdi 1

Seiko SNK621K Erkek Kol Saati, zarif tasarımı ve sağlam yapısıyla günlük kombinlere şık bir dokunuş katıyor. Paslanmaz çelik kasası ve bileziğiyle dayanıklılık sunarken, yeşil kadranı ile klasik görünümünü özgün bir stile dönüştürüyor. Otomatik mekanizması sayesinde pil gerektirmiyor. Hardlex kristal camı çizilmelere karşı direnç sağlıyor. 3 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde ise su sıçramalarına karşı korunuyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Bayıldım, kadran rengi çok güzel, mavi & gri arasında değişiyor."

  • "Küçük ama hafif ve şık bir saat! Gün göstergesinin konumu çok hoşuma gitti."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Her detayında “İyi ki” dedirten saat Seiko SNK621K indirime girdi 2

Bu içerik 1 Ağustos 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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