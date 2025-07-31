Levis'ın en sevilen ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

Gardırobunuza zamansız parçalar eklemek için daha iyi bir zaman olamaz! Levi’s’ın ikonik jean’lerinden rahat kesim tişörtlerine, efsanevi konforuyla öne çıkan parçaları şu an cazip indirimlerle sizi bekliyor. Kaliteyi stil sahibi dokunuşlarla birleştiren bu klasikler, şimdi çok daha ulaşılabilir fiyatlarla gardırobunuza girmeye hazır. İster sokak stilinizi tamamlayacak bir mom jean arıyor olun, ister günlük konforu garantileyen bir tişört, Levi’s indirimiyle hepsi elinizin altında. Hem stilinize hem cebinize iyi gelecek bu fırsatları keşfetmeye ne dersiniz?

1. Levi's Original Housemark Tee Tişört

Klasik bir tişörtün zarafeti ve sadeliği başka hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Levi’s Original Housemark Tee de bu basit ama etkili formülü mükemmel şekilde yakalıyor. %100 pamuklu kumaşı sayesinde gün boyu konfor verirken bisiklet yaka ve kısa kollu kesimi her kombine uyuyor. Siyah rengi ve göze batmayan logo detayı, bu tişörtü her türlü ortamda kullanabileceğiniz çok yönlü bir parça haline getiriyor.

Kullananlar ne diyor?

"Babam 35 yıllık konfeksiyoncu ürünü gösterdim bayıldı kumaşı cidden en kaliteli olan supreme yani %100 pamuk ve en iyisi gayet güzel "

"Kaliteli bir ürün. Kumaşı çok rahat. "

2. Levi's 502 Taper Jeans

Levi's 502 Taper Jeans, rahatlık ve şıklığı bir arada arayan erkekler için mükemmel bir tercih! Basen kısmında sunduğu ekstra konfor, daralan paça kesimiyle birleşerek modern ve çekici bir görünüm yaratıyor. Tüm vücut tiplerine uygun olan taper fit jean, gardırobunuzun en kullanışlı parçalarından biri olmaya aday. Düz kesim jean’lere göre daha sade ve modern bir alternatif sunan model, gündelik stillerden daha şık kombinlere kadar her ortama kolayca uyum sağlıyor. İster bir tişörtle ister şık bir gömlekle kombinleyin, Levi's 502 ile her zaman stil sahibi görünürsünüz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Şık ve güzel bedeninizde alabilirsiniz."

"Levi's’ın en sevdiğim bir iki modelinden biri 502. Beden ve boy olarak kendime uygun bulduğumda almaya çalışılıyorum. Kumaş, renk ve dikiş kalitesi gayet iyi. Fiyat zaten iyiydi. Kargo da bir günde geldi. Teşekkürler."

3. Levi's Housemark V-Neck Tee Tişört

Levi's Housemark V-Neck Tee tişört, sade şıklığın ve günlük konforun tam kesişim noktasında duruyor. Modern V yaka kesimiyle zamansız bir duruş sergilerken, yumuşacık jarse kumaşı sayesinde gün boyu teninize ferahlık katıyor. Göğüsteki minimal Levi’s logosu ise fazlasıyla yeterli bir detayla tarzınızı tamamlıyor. Beyaz rengiyle her kombinle zahmetsizce uyum sağlarken, jean’lerden şortlara kadar neyle kombinlerseniz kombinleyin zahmetsiz bir şıklık yaratıyor. Hem dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday, hem de sıcak havaların en konforlu eşlikçisi.

Kullananlar ne diyor?

"Güzel, şık duruyor."

"Kumaşı çok güzel. Normal tişörtler den daha kalın. Kesimi rahat olduğu için normalde XL giymeme rağmen L beden daha iyi oldu."

4. Levi's Battery Housemark Slim Fit Gömlek

Levi's Battery Housemark Slim Fit gömlek, klasik şıklığı modern çizgilerle buluşturan iddialı ama sade bir parça. Vücuda oturan slim fit kesimiyle hem spor hem şık görünümler yaratmak mümkün, üstelik bunu yaparken konfordan da ödün vermiyor. Kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu üzerinizde yumuşak ve hafif bir his bırakırken, göğüsteki ikonik Levi’s logosu zamansız bir detay olarak öne çıkıyor. İster ofiste ister hafta sonu planlarında stilinizi tamamlayacak bu gömlek, gardırobunuzun joker parçalarından biri olacak. Dayanıklı yapısıyla her yıkamada formunu koruması da cabası.

Kullananlar ne diyor?

"Fotoğraftaki gibi rengi var, ince yaz mevsimine uygun."

"Levis kalitesi, tok bir pamuklu kumaş. Kendi bedeninizi alın. Memnun kaldım."

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5. Levi's Graphic Set-In Tişört

Levi's Graphic Set-In tişört, sade bir duruşun içinde fark yaratan bir karakter gizliyor. %100 pamuklu kumaşıyla gün boyu nefes alan bir konfor sunarken, normal kesimi sayesinde ne dar ne bol; tam kararında bir duruş yakalıyor. Bisiklet yaka ve kısa kol detaylarıyla klasikleşmiş model, Levi’s’ın zamansız çizgisini günlük stilinize taşımak için birebir. Beyaz rengiyle her kombinle uyum sağlayan tişört, hem şehir temposuna hem hafta sonu rahatlığına eşlik etmeye hazır.

Kullananlar ne diyor?

"Kumaşı gayet iyi hissettirdi , pamuklu ve kaliteli. Normal kalıp bedeninizi alabilirsiniz bol veya dar değil normal tişört."

"Kumaşı ve kesimi gayet kaliteli normal tişört bedeninizi alırsanız tam olacaktır."

6. Levi's 505 Regular Fit Kot Pantolon

Levi's 505 Regular Fit kot pantolon, zamana meydan okuyan stiliyle gardırobun en güvenilir parçalarından biri olacak. 1967’den bu yana çizgisini bozmayan bu ikonik model, düz paça tasarımı ve fermuarlı yapısıyla klasik şıklığı rahat bir kesimle buluşturuyor. Orta bel yapısı sayesinde belinizi kavrarken, Levi’s® Ease teknolojisiyle üretilmiş kumaşı her harekete uyum sağlayarak gün boyu esneklik ve konfor sunuyor. %67 pamuk, %32 liyosel ve %1 elastan içeriğiyle hem hafif hem dayanıklı bir deneyim yaşatıyor. Üstelik zamanla daha da karakter kazanarak favori jean’iniz olma yolunda hızla ilerliyor.

Kullananlar ne diyor?

"Orta kalınlıkta güzel kot. Normal bedeninizi alabilirsiniz."

"Ürün güzel 505 regüler kesim harika. Lev’is 505 ten aynı beden 4 renk aldım. Daha çok ihtiyacım olanları seçtim."

7. Levi's 541 Athletic Taper Jeans

Levi's 541 Athletic Taper Jeans, güçlü bir duruşla konforu aynı potada eriten modern bir klasik. Kaslı ya da atletik vücut tipine sahipseniz, dar kalıplarla uğraşmadan stil sahibi olmanın tam karşılığı bu modelde saklı. Kalça ve uyluk kısmında sunduğu ekstra alan sayesinde hareket özgürlüğü sağlarken, dizden bileğe doğru zarifçe daralan yapısıyla hem rahat hem de özenli bir siluet yakalanıyor. Günlük kombinlerinize şıklık katarken, üzerinize dikilmiş gibi duran bu jean ile tarzınız daha güçlü görünecek.

Kullananlar ne diyor?

"Çok kalite bir jean. Çok ama çok güzel duruyor. Yer yer beyaz taşlamaları var ve vintage bir hava vermiş."

"Çok iyi kesimi var."

8. Levi's Relaxed Fit Tişört

Levi's Relaxed Fit tişört, klasik tişört anlayışına sokak stilinden gelen cool bir dokunuş ekliyor. Yumuşak jarse kumaşıyla gün boyu teninize yumuşaklık hissi verirken, bol ve rahat kesimi sayesinde özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Geniş duruşuyla hem salaş hem şık bir görünüm yakalayabilir, favori jean’inizle zahmetsizce kombinleyebilirsiniz. Göğüsteki Levi’s Box Tab logosu ise sade tasarıma karakter katan ince ama etkili bir detay. Kısacası, hem stilinize hem ruh halinize uyum sağlayacak konforlu bir favori arıyorsanız, bu tişört tam size göre.

Kullananlar ne diyor?

"Relaxed serisinin kalıpları çok iyi. Beğenerek kullanıyorum. Mağaza fiyatının yarısına aldım."

"Kalıbı çok güzel. Ne çok oversize ne de dar. Güzel hissettiriyor kalıbı."

9. Levi's 80's Mom Kot Pantolon

Levi's 80's Mom kot pantolon, retro havasını modern detaylarla harmanlayan güçlü bir stil ifadesi. Yüksek beli ve çizme kesim paçaları sayesinde bacak boyunu optik olarak uzatırken, iç kısmındaki vücudu saran yapı gün boyu konforu elden bırakmıyor. Orijinal fermuar tasarımı, esnek kumaş teknolojisiyle buluşarak hem klasik hem yenilikçi bir deneyim yaşatıyor. Üstelik doğaya duyarlı TENCEL™ Lyocell liflerinden üretilen kumaşı, sürdürülebilir stil anlayışına da göz kırpıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Rengi modeli gayet güzel çok beğendim."

"Kumaşı ince, kalıbı iyi alınmasını öneririm."

10. Levi's 724 High Rise Straight Jeans

Levi's 724 High Rise Straight Jeans, şıklığı sade bir duruşla buluşturan ve siluetinizi zarifçe uzatan zamansız bir parça. Yüksek beliyle beli vurgularken, kalça ve basen kısmındaki hafif dar kesimi vücudu zarifçe sarıyor ve dengeli bir görünüm sunuyor. Streçli yapısı sayesinde gün boyu özgürce hareket ederken stilinizden de asla ödün vermezsiniz.

Kullananlar ne diyor?

"Levi's Jean kalıplarını beğeniyorum. Bu modeli de güzel ve yumuşak kumaşlı."

"Ürün kalitesi çok güzel. Rengi kalıbı da çok güzel"

Bu içerik 30 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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