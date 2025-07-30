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Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor
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Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Konforu bir kez keşfedenler için geri dönüş pek mümkün değil. Özellikle Crocs’un ikonik tasarımları, hafifliği ve suya dayanıklı yapısıyla bu konforu günlük rutinin bir parçası haline getiriyor. Artık sadece plajlarda değil, sokakta, ofiste hatta evde bile karşımıza çıkıyorlar. Üstelik şimdi en sevilen Crocs modelleri, 1500 TL altı fiyatlarla indirimde. İşte detaylar...

Günlük hayatta konforu ve hafifliği ön planda tutanlar için Crocs terlikler, uzun zamandır vazgeçilmez seçenekler arasında yer alıyor. Suya dayanıklı yapıları, nefes alabilir tasarımları ve ayak sağlığını destekleyen Croslite™ teknolojisiyle Crocs modelleri; ister evde, ister dışarıda, ister plajda rahatlık sunuyor. Özellikle yaz aylarında artan kullanım ihtiyacına pratik ve şık çözümler getiren Crocs’lar, farklı renk ve modelleriyle her tarza hitap ediyor. Hem klasik hem sportif tarzlarıyla öne çıkan pek çok Crocs modeli, 1500 TL altı fiyatlarla ulaşılabilir durumda. Detaylar içeriğimizde...

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1. Crocs Classic Mavi Unisex Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 1

Crocs Classic Mavi Unisex terlik, ikonik tasarımıyla vintage tarzı modern konforla buluşturuyor. Hafif ve dayanıklı Croslite™ malzeme, ayağın formuna uyum sağlayarak mükemmel kemer desteği sunarken, havalandırmalı ön kısmı terlemeyi önlüyor. Su dostu yapısı sayesinde plajda, teknede veya günlük kullanımlarda tercih edilebilecek bir model. Güvenli tutuş sağlayan topuk kayışı ve iz bırakmayan tabanı ile dikkat çeken Crocs Classic Mavi Unisex Terlik ile her adımda pratiklik ve konfor bir arada.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı hafif tabanında minik noktalar var ve masaj yapıyor her adımınızda. Rengini de aşırı beğendim. Crocs zaten ne kadar kötü olabilir. Fiyat olarak da çok uygun."

  • "Çok güzel ve kullanışlı."
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2. Crocs Unisex Yetişkin Coast U Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 2

Crocs Unisex Yetişkin Coast U terlik, klasik Crocs konforunu daha sade, daha hafif ve daha modern bir çizgide sunuyor. Ayağa tam oturan Croslite™ tabanı, gün boyu konforu garantilerken, havalandırmalı yapısı sayesinde ferah ve kuru bir kullanıma sahip. Suya dayanıklı yapısı ve iz bırakmayan tabanıyla ister sahilde ister şehirde özgürce adım atabilirsiniz. Yalın tasarımıyla hem ev içi rahatlığa hem dış mekan şıklığına uyan terlik, yaz enerjisini stilinize taşımak isteyenler için konforun en net hali.

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3. Crocs 10001 Classic Gri Unisex Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 3

Crocs 10001 Classic Gri Unisex terlik, hafifliği ve eşsiz konforuyla her adımda rahatlığı hissettiren ikonik bir tasarım. Hafifliğini ilk adımda hissettiren model, Croslite™ malzemesiyle ayağınızın şeklini sararak gün boyu yumuşak ve destekleyici bir deneyim yaşatıyor. Havalandırma portları sayesinde ayaklarınız nefes alırken, su ve kirle vedalaşmak da fazlasıyla kolaylaşıyor. Gri tonunun her stile uyum sağlaması, bu modeli sadece rahat değil, aynı zamanda kombinlenmesi kolay bir parça haline getiriyor. Kolay temizlenen ve çabucak kuruyan yapısıyla sabah evde, öğlen dışarda, akşam plajda bile sizi yormadan eşlik ediyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Yazın 3 ay boyunca ayağımdan çıkartmak istemedim. almanızı şiddetle tavsiye derim."

  • "Crocs ile gerçekten evde, sokakta yürüyüş çok rahat, kalıp geniş, kendi numaranızı alsanız rahat giyersiniz."
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4. Crocs Classic Blue Bolt Unisex Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 4

Crocs denince akla ilk gelen o klasik model hala favori! Nefes alabilir yapısı, suyu kolayca dışarı atan havalandırma delikleri ve Croslite malzemesi ile hem hafif hem de son derece konforlu. Bol kesimiyle ayaklarınızı sıkmadan sararken topuk kayışıyla ekstra güvenlik veren terliğin çabucak temizlenip hızlıca kuruması da büyük avantaj. Öyle ki plajda, teknede ya da evde, nerede olursanız olun ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Crocs terliğin bu kadar rahat olduğunu bilseydim daha önce alırdım. Ayağı yormuyor ve çok rahat.”

  • “Rengi mükemmel ve o kadar rahatlar ki neredeyse her gün işte giyiyorum. Dayanıklılar, giymesi kolay ve ayaklarımın gün boyu harika hissetmesini sağlıyorlar.”
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5. Crocs Classic Wheat Unisex Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 5

Crocs Classic Wheat Unisex terlik, günlük konforu ve hafifliği bir araya getiren ikonik tasarımıyla öne çıkıyor. Suya dayanıklı yapısı sayesinde plajdan eve, bahçeden dışarıya kadar her ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor. Havalandırmalı ön kısmı ayakların nefes almasını sağlarken, Croslite™ tabanlık ve kemer desteği gün boyu konfor sunuyor. Kaymaz tabanı ve ayağı saran ergonomik yapısıyla hem pratik hem de destekleyici bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bence piyasadaki en hafif ve çok yönlü kullanılabilen terlikler bunlar, havuza denize bakkala spor salonuna giderken giyebiliyorsun yetmiyor. Terlik-çorap ikilisine karşı değilsen yazın çorapla da çok rahat günlük olarak dışarıda giyiliyor."

  • "Güzel ürün. Çok rahat."
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6. Crocs Unisex Yetişkin Kiwi Classic Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 6

Crocs Unisex Yetişkin Kiwi Classic terlik, enerjik rengiyle ilk bakışta dikkat çekerken, giyildiği anda farkını hissettiriyor. Hafifliğiyle adımlarınızı neredeyse unuttururken, Croslite™ yapısı ayağınızla bütünleşiyor. Havalandırma delikleri sayesinde ayaklar ferah kalıyor, ister plajda ister evde rahat bir kullanım alanı yaratıyor. Topuk kayışı ile ayağınıza tam oturuyor; temizlik konusunda ise soğuk su ve sabunla birkaç dakika yeterli oluyor. Şıklığı ve pratikliği bir araya getiren model, günlük hayata uyum sağlamakta fazlasıyla başarılı.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat. Klasik Crocs rahatlığı."

  • "Çok beğendim, rengi çok güzeldi, rahatlığı malum."
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7. Crocs Classics Dragon Fruit Unisex Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 7

Crocs Classics Dragon Fruit Unisex terlik, canlı rengi ve ikonik tasarımıyla hem göz alıcı hem de son derece konforlu bir kullanıma sahip. Hafif yapısı, ergonomik İtalyan tasarımı ve esnek formu sayesinde ayaklarınız gün boyu rahat ediyor, Croslite™ malzemesi sayesinde mükemmel topuk ve ayak kemeri desteği sağlıyor. Su dostu yapısı ve havalandırmalı üst kısmı sayesinde suyu ve kiri kolayca dışarı atıyor. Antimikrobiyal özelliğiyle ise koku oluşumunu önlüyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok dayanıklı ve korunaklı."

  • "Rengi şahane!"
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Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 8

8. Crocs Classic Varsity Red Unisex Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 9

Crocs Classic Varsity Red Unisex terlik, canlı rengiyle göz alırken konforuyla ayakları şımartıyor. Nefes alabilir havalandırma portları, sıcak havalarda serinlik sağlarken suyu ve kiri dışarı atarak kullanım kolaylığı sunuyor. Tamamen Croslite™ malzemeden üretilen bu model, yumuşak dokusu ve döner topuk kayışı sayesinde hem güvenli hem de esnek bir deneyim yaşatıyor. Üstelik kolayca temizlenip hızla kuruduğu için plajdan markete, evden sokaklara kadar her yerde rahatlıkla eşlik ediyor. Günlük konforu stille buluşturmak isteyenler için, her adımda kendini hissettiren bir Crocs klasiği.

Kullananlar ne diyor?

  • "İlk defa crocs alıyorum istediğim renk burada fiyat olarak daha uygundu. Kendi sayfasından da kontrol ettim orijinal ürün. Henüz kullanmadım ama rahat gözüküyor."

  • "%100 orjinal Crocs. Yumuşacık."
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9. Crocs Classic Clog Gri Erkek Terlik

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 10

Crocs Classic Clog Gri Erkek Terlik, sade görünümünün altında şaşırtıcı bir konfor barındırıyor. Hafifliğiyle neredeyse yokmuş hissi verirken, Croslite™ malzemesi ayağınızın şeklini adeta ezberleyerek size özel bir uyum sunuyor. Havalandırma portları sayesinde ayaklar serin kalıyor, su ve kir ise anında dışarı atılıyor; yani çamura basmak bile dert değil. Topuk kayışıyla hem sokakta güvenli bir adım atıyor, hem de evde hızlıca ayağınızdan çıkarabiliyorsunuz.

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10. Crocs LiteRide 360 Pacer M Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Crocs severlere müjde! Bugüne özel 1500 TL altı fiyatlar sizi bekliyor 11

Crocs LiteRide 360 Pacer M Erkek Spor Ayakkabı, klasik sneaker’ları unutturacak kadar rahat, stil sahibi ve hafif bir alternatif. Ayak tabanınızı saran LiteRide™ köpük, yürürken adeta yumuşak bir zeminde ilerliyormuşsunuz hissi verirken, Matlite Motion yüzey ayağınızla birlikte hareket edyor ve her adımda nefes alıyor. Her ortamın hakkını veren model, hafifliğine rağmen destekleyici yapısıyla gün boyu ayakta kalanlara “ben buradayım” diyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok hafif ve rahat iç taban kısmı tırtıklı masaj hissi veriyor.tam beden aralığını alabilirsiniz. bol delikli olup hava aldığı için sıcak yaz günlerinde ayağı güzel havalandırıyor."

  • "Çok fazla ayakkabı alırım ama bunun gibi rahat ve konforlusuna rastlamadım."
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Bu içerik 30 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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