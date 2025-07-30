Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yazın olmazsa olmaz! The Wlue Buzlu Vantilatör günün fırsat ürünü oldu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yazın olmazsa olmaz! The Wlue Buzlu Vantilatör günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sıcaklarında evde serinlemenin yollarını arıyorsanız yalnız değilsiniz. Teknolojinin sunduğu akıllı çözümlerle ferah bir ortam yaratmak mümkün. Hem buharlı serinletme hem de sessiz çalışma özelliğiyle öne çıkan, çok satan The Wlue Buzlu Vantilatör, indirime girdi. Serinliği kontrol altına almak isteyenler için bu ürün, tam yerinde bir tercih. İşte detaylar...

Sıcak havalarda evin içinde bile serin bir köşe bulmak bazen imkânsız hale gelebiliyor. Camı açmak yetmiyor, klasik vantilatörler ise yalnızca havayı döndürmekten öteye geçemiyor. İşte tam bu noktada, hem etkili hem de konforlu bir serinlik sunan çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Buharlı serinletme, uzaktan kumanda konforu ve sessiz çalışma gibi özellikleriyle öne çıkan The Wlue Buzlu Vantilatör, yazın keyfini gerçekten çıkarmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kısa süre için indirim ile satışta olan bu ürün hakkında detaylar şu şekilde...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nakite ihtiyacınız varsa faizsiz ve taksitli krediniz burada Nakite ihtiyacınız varsa faizsiz ve taksitli krediniz burada

The Wlue Uzaktan Kumandalı Buzlu Vantilatör

Yazın olmazsa olmaz! The Wlue Buzlu Vantilatör günün fırsat ürünü oldu 1

The Wlue Uzaktan Kumandalı Buzlu Vantilatör, 2.8 litrelik su haznesiyle serinlik ve nemlendirmeyi bir arada sunarak sıcak yaz günlerinde ferah bir ortam sağlar. Uzaktan kumanda ile fan hızı, buhar seviyesi ve zamanlayıcıyı zahmetsizce kontrol edebilir; ultra sessiz çalışma özelliği sayesinde gece uykunuzda veya gündüz ofis çalışmalarınızda rahatsızlık yaşamadan kullanabilirsiniz. Tekerlekli tasarımı, cihazı kolayca taşıma imkânı sunarken, ayarlanabilir zamanlayıcı özelliğiyle enerji tasarrufu da sağlar. Geniş salınım açısı odanın her köşesine serin hava yayarken, buharlı serinletme ve doğal esinti modları konforu maksimuma çıkarır. Hem etkili hem pratik bir çözüm arayanlar için ideal bir seçimdir.

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün harika. Gayet iyi serinletiyor ve gücüne göre sesi gayet iyi. Kesinlikle öneriyorum. Bunun yanında bence daha önemli olan alım sonrası destekti. Yanlış ayarladığım bir parça için destek oldular ve yeni parçayı hemen gönderdiler. Minnettarım ve çok teşekkür ederim."

  • "Ürün kaliteli ve sağlam bir şekilde geldi. Çalışması gayet sessiz buhar üflemesi yeterli, baya bir serinlik veriyor. Kurulumu basit; bir adet yıldız tornavida yeterli."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Yazın olmazsa olmaz! The Wlue Buzlu Vantilatör günün fırsat ürünü oldu 2

Bu içerik 30 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Nakite ihtiyacınız varsa faizsiz ve taksitli krediniz burada

Nakite ihtiyacınız varsa faizsiz ve taksitli krediniz burada

 %0 faizli 90.000 TL! Kolay ve hızlı başvuru...

%0 faizli 90.000 TL! Kolay ve hızlı başvuru...

 Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

 "Daha önce neden almadım!" dedirten mutfak ürünleri

"Daha önce neden almadım!" dedirten mutfak ürünleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
vantilatör
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!

ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!

Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde

Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde

"Daha önce neden almadım!" dedirten mutfak ürünleri

"Daha önce neden almadım!" dedirten mutfak ürünleri

Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

TikTok'ta viral oldu! İşte ballı patlamış mısır tarifi

TikTok'ta viral oldu! İşte ballı patlamış mısır tarifi

Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

Kampçılar için en pratik çözüm: Coolist oto buzdolabı indirimde

Kampçılar için en pratik çözüm: Coolist oto buzdolabı indirimde

Gürültü önleyici kulaklık Beats Studio Pro indirimde

Gürültü önleyici kulaklık Beats Studio Pro indirimde

A101'e Stanley termos geliyor!

A101'e Stanley termos geliyor!

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil!

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil!

Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirimde

Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirimde

Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirimde

Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirimde

ŞOK'a ALTUS kule tipi vantilatör geliyor!

ŞOK'a ALTUS kule tipi vantilatör geliyor!

"Böyle rahatlık yok!" Günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

"Böyle rahatlık yok!" Günün fırsat ürünü oldu, kaçırmayın

Kahve tutkunlarını sevindirecek fırsat...

Kahve tutkunlarını sevindirecek fırsat...

Kavurucu yaz sıcaklarında hayat kurtaran ürünler

Kavurucu yaz sıcaklarında hayat kurtaran ürünler

BİM'e North Pacific valizler geliyor!

BİM'e North Pacific valizler geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!

ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!

Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde

Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde

Kampçılar için en pratik çözüm: Coolist oto buzdolabı indirimde

Kampçılar için en pratik çözüm: Coolist oto buzdolabı indirimde

Gürültü önleyici kulaklık Beats Studio Pro indirimde

Gürültü önleyici kulaklık Beats Studio Pro indirimde

A101'e Stanley termos geliyor!

A101'e Stanley termos geliyor!

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil!

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

NASA ve ISRO'nun ortak dünya gözlem uydusu NISAR fırlatılmaya hazır

NASA ve ISRO'nun ortak dünya gözlem uydusu NISAR fırlatılmaya hazır

Bakan Fidan'dan IDEF 2025'te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı"

IDEF 2025'te 'savunma sanayii' mesajı: 'Türkiye’nin gurur kaynağı'

Yapay zeka denince akla gelen ilk isimlerden biri! OpenAI CEO'su Sam Altman, geceleri uykusunu kaçıran 3 senaryoyu açıkladı

Yapay zeka denince akla gelen ilk isimlerden biri! OpenAI CEO'su Sam Altman, geceleri uykusunu kaçıran 3 senaryoyu açıkladı

Sıradan kulaklıkları unutun! Gürültü önleyici Beats Studio Pro günün fırsat ürünü oldu

Gürültü önleyici kulaklık Beats Studio Pro indirimde

Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ın kullanılabildiği yerli uygulama NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da en popüler sosyal ağ uygulaması oldu

Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ın kullanılabildiği yerli uygulama NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da en popüler sosyal ağ uygulaması oldu

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil! Shark Clean&Empty Dikey Süpürge indirimde

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.