OpenAI, Aleph ile gerçekleştirdiği satış ortaklığıyla ChatGPT reklam faaliyetlerini 44 ülkede büyütüyor

OpenAI, Aleph ile gerçekleştirdiği münhasır reklam satış ortaklığı sayesinde ChatGPT reklam faaliyetlerini 44 ülkede genişletiyor. Bugünden itibaren Latin Amerika'da 14, Avrupa ve Orta Asya'da 16, Orta Doğu ve Afrika'da 10, Asya-Pasifik'te ise 4 pazarda faaliyet gösteren markalar ve ajanslar, OpenAI'ın münhasır reklam satış ortağı Aleph aracılığıyla yerel olarak sözleşme yapabilecek, ödeme gerçekleştirebilecek ve destek alabilecek.

ChatGPT, insanların bilgi edinmek, keşfetmek ve karar vermek için başvurduğu yeni nesil bir reklam ortamı sunuyor. Aleph açısından OpenAI ile gerçekleştirilen bu iş birliği, söz konusu pazarlardaki işletmeleri yapay zekâ çağının belirleyici ürünlerinden biri olan ChatGPT ile buluşturmayı amaçlıyor. Reklamverenler açısından ise bu ortaklık, ChatGPT reklamlarını yerel ekipleri ve kendine ait ödeme altyapısı bulunan bir iş ortağı üzerinden satın alabilme imkânı anlamına geliyor.

Aleph Kurucusu ve CEO'su Gaston Taratuta, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Yapay zekâ, işletmelere insanlarla bağlantı kurabilecekleri yeni bir yol sunuyor. Bugünden itibaren 44 pazardaki reklamverenler, kendi dillerini konuşan, yerel para birimleri üzerinden faturalandırma yapan ve kredi imkânı sağlayan yerel ekipler aracılığıyla OpenAI ile çalışabilecek. Aleph'in en güçlü olduğu alan da tam olarak bu: Küresel teknolojiyi yerel büyümeye dönüştürmek.”

Aleph ile çalışan markalar ve ajanslar, sözleşmelerini yerel olarak yapabilecek ve faturalarını yerel olarak alabilecek. Ayrıca her pazardaki Aleph ekipleri, reklamverenlere sisteme katılım ve ilk seviye destek hizmetleri sunacak.

Anlaşma, dört bölgede toplam 44 pazarı kapsıyor:

Latin Amerika (14): Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko ve Uruguay.

Avrupa ve Orta Asya (16): Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Estonya, Macaristan, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Özbekistan.

Orta Doğu ve Afrika (10): Mısır, Kenya, Kuveyt, Fas, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Asya-Pasifik (4): Bangladeş, Kamboçya, Hong Kong ve Sri Lanka.

Bu pazarlarda faaliyet gösteren reklamverenler ve ajanslar, daha fazla bilgi edinmek ve Aleph'in yerel ekipleriyle iletişime geçmek için https://alephdigital.com/OpenAi adresini ziyaret edebilir.