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Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde
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Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Doğru seçilmiş bir saat, sade bir kombini bile bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Hem estetik hem de işlevsel detaylarıyla öne çıkan modeller, günün her anında stilinizi yansıtmanıza yardımcı olur. Seiko Seısb405p erkek kol saati de bu şıklığı ve kullanım kolaylığını bir arada sunuyor. Üstelik şu anda indirimde! İşte detaylar...

Kombinlere şıklık katmak, stilinizi tamamlayan detaylarda gizlidir. Klasik duruşuyla dikkat çeken kaliteli bir kol saati, hem günlük kombinlerinize sofistike bir dokunuş yapar hem de uzun yıllar yanınızda kalacak bir aksesuar olur. Eğer siz de hem zarif hem işlevsel bir saat arayışındaysanız, Casio kol saati tam size göre. Tasarımı ve özellikleriyle saat tutkunlarını cezbedecek olan Casio kol saati kısa süre için indirimli fiyatla satışta! İşte ürün hakkında detaylar...

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Casio MTP-B146D-1AVDF Çelik Erkek Kol Saati

Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde 1

Casio MTP-B146D-1AVDF erkek kol saati, retro esintiler taşıyan şık tasarımıyla hem klasik hem modern bir stil sunuyor. 80’lerin havasını yansıtan renk uyumu ve minimalist kadranı, zarif detaylarla bütünleşerek sade ama iddialı bir görünüm yaratıyor. Saat 12 konumundaki gün göstergesi ise bu tasarıma özgün bir dokunuş katıyor. Paslanmaz çelik gövde ve kordonuyla dayanıklılık sunan saat, 50 metreye kadar suya dayanıklı yapısıyla günlük kullanıma da son derece uygun. Aylık ±20 saniye hassasiyetle çalışan analog mekanizması, tarih ve gün göstergesiyle işlevselliği estetikle buluşturuyor.

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Kalite ve şıklık tek modelde buluştu! Casio Çelik Kol Saati indirimde 2

Bu içerik 29 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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