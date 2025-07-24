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Yol üstü molalar artık daha keyifli olacak! Coolist CLT26 oto buzdolabı indirime girdi
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Yol üstü molalar artık daha keyifli olacak! Coolist CLT26 oto buzdolabı indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Yolda olmak bazen saatlerce süren bir maceraya dönüşür. Böyle zamanlarda yanınızda soğuk bir içeceğin ya da sıcak bir yemeğin bulunması, küçük ama sevindirici bir detaydır. İşte tam da bu noktada Coolist CLT26 oto buzdolabı devreye giriyor. Oto buzdolabı ile piknik alanında ya da karavanın dar mutfağında, soğuk bir su ya da sıcak bir çorba hep elinizin altında! Üstelik şu anda indirimde! İşte detaylar...

Bazı eşyalar vardır; bir kere kullanınca, “Ben bunu daha önce neden almamışım?” dersiniz. Bir sabah erkenden yola çıkarken soğuk kahveniz hâlâ serinse ya da çocukların sevdiği atıştırmalıklar saatler sonra bile tazeliğini koruyorsa, işte o zaman hayat biraz daha kolaylaşır. Yol üstü molaları, uzun tatil rotaları ya da spontane sahil kaçamakları… Hepsi, yanınızda doğru ekipman varsa çok daha keyifli olur. Coolist CLT26 oto buzdolabı, bu anlar için var. Üstelik şu an indirim ile satışta! Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

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Coolist CLT26 Sıcak/Soğuk Oto Buzdolabı

Yol üstü molalar artık daha keyifli olacak! Coolist CLT26 oto buzdolabı indirime girdi 1

Coolist oto buzdolabı; kamp, piknik, uzun yolculuk ya da ofis kullanımı fark etmeksizin, içeceklerinizi serin, yemeklerinizi ise sıcak tutabiliyor. 26 litrelik geniş iç hacmiyle 6 adet 1.5 litrelik şişeyi veya 30 kutu içeceği rahatlıkla alırken; termoelektrik sistemi ortam sıcaklığına göre ideal ısıyı kendiliğinden ayarlıyor. Hijyenik yapısı, çıkarılabilir kapağı, üstün yalıtımı ve antimikrobiyal katkılı iç haznesi sayesinde gıdalarınızı güvenle saklayabilir, temizliğini kolayca yapabilirsiniz.

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Yol üstü molalar artık daha keyifli olacak! Coolist CLT26 oto buzdolabı indirime girdi 2

Bu içerik 24 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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