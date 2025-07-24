Yol üstü molalar artık daha keyifli olacak! Coolist CLT26 oto buzdolabı indirime girdi

Bazı eşyalar vardır; bir kere kullanınca, “Ben bunu daha önce neden almamışım?” dersiniz. Bir sabah erkenden yola çıkarken soğuk kahveniz hâlâ serinse ya da çocukların sevdiği atıştırmalıklar saatler sonra bile tazeliğini koruyorsa, işte o zaman hayat biraz daha kolaylaşır. Yol üstü molaları, uzun tatil rotaları ya da spontane sahil kaçamakları… Hepsi, yanınızda doğru ekipman varsa çok daha keyifli olur. Coolist CLT26 oto buzdolabı, bu anlar için var. Üstelik şu an indirim ile satışta! Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

Coolist CLT26 Sıcak/Soğuk Oto Buzdolabı

Coolist oto buzdolabı; kamp, piknik, uzun yolculuk ya da ofis kullanımı fark etmeksizin, içeceklerinizi serin, yemeklerinizi ise sıcak tutabiliyor. 26 litrelik geniş iç hacmiyle 6 adet 1.5 litrelik şişeyi veya 30 kutu içeceği rahatlıkla alırken; termoelektrik sistemi ortam sıcaklığına göre ideal ısıyı kendiliğinden ayarlıyor. Hijyenik yapısı, çıkarılabilir kapağı, üstün yalıtımı ve antimikrobiyal katkılı iç haznesi sayesinde gıdalarınızı güvenle saklayabilir, temizliğini kolayca yapabilirsiniz.

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Bu içerik 24 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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