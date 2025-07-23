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Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil! Shark Clean&Empty Dikey Süpürge indirimde
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Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil! Shark Clean&Empty Dikey Süpürge indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Günlük temizlikte en çok zaman kaybettiren şey, aslında süpürgeden çok onun eksikleri. Her seferinde hazne boşaltmak, saç dolanan fırçayı temizlemek ya da koltuk altlarına ulaşmaya çalışmak artık dert değil. Çünkü bazı teknolojiler yalnızca temizlik yapmaz, hayatı kolaylaştırır. Shark Clean&Empty tam da bunu yapıyor: sizin yerinize düşünen, siz yorulmadan işini bitiren bir yardımcı gibi. Üstelik şu an 2000 TL indirimde! İşte detaylar...

Evde temizlik yapmak bazen bitmek bilmeyen bir döngüye dönüşebiliyor, değil mi? Toz haznesini her seferinde boşaltmak, fırçaya dolanan saçları temizlemek, koltuk altına eğilerek süpürmeye çalışmak derken temizlik bir yük halini alabiliyor. İşte tam da bu noktada, işleri sizin yerinize düşünen akıllı bir süpürge devreye giriyor. Shark Clean&Empty, otomatik boşaltma sistemi, anti hair-wrap başlığı ve katlanabilir tasarımıyla tüm bu sorunlara pratik çözümler sunuyor. Üstelik şu anda 2000 TL'lik cazip bir indirim ile satışta! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Shark Clean&Empty Otomatik Boşaltma Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil! Shark Clean&Empty Dikey Süpürge indirimde 1

Shark Clean&Empty, ev temizliğini zahmetsiz ve hijyenik hale getiren gelişmiş bir şarjlı dikey süpürgedir. Otomatik boşaltma sistemi sayesinde toz haznesini her kullanım sonrası temizlemenize gerek kalmadan, kirleri 30 ila 45 güne kadar saklar. %99,97 oranında toz ve alerjen yakalama kapasitesiyle, daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Anti Hair-wrap özellikli Quadclean başlığı, saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını engellerken, Powerfins teknolojisi ile halı ve sert zeminlerde etkili temizlik sağlar. Katlanabilir gövdesi ve 40 dakikaya kadar dayanan çalışma süresiyle, zeminlerden mobilya altlarına kadar ulaşılması zor her köşeyi zahmetsizce temizlemek mümkün.

Kullananlar ne diyor?

  • " Üründen oldukça memnunum. Özellikle şarj platformu ve otomatik boşaltma sistemi epey kullanışlı. Duvara monte vs gerektirmemesi iyi oldu. Ayda bir kere boşaltıyorum anca doluyor. Işığı biraz daha fazla olabilirdi. Son olarak tek olumsuz yorumum boost modundaki sesi. Halıda boost açıyor ve çok gürültü yapıyor. Temizlik performansı harika."

  • "Fiyat/performans diyebilirim bu fiyata daha iyisini bulamadım şahsen. Şarjı da epey uzun gidiyor."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Yorulmadan temizlik yapmak hayal değil! Shark Clean&Empty Dikey Süpürge indirimde 2

Bu içerik 23 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Elektrikli süpürge şarjlı dikey süpürge
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