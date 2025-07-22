De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi indirime girdi

Günün en keyifli anı bazen sadece iyi demlenmiş bir fincana bakar. Hele ki bu kahve, sizin seçtiğiniz çekirdeklerle ve tam damak zevkinize göre hazırlanıyorsa… İşte tam bu noktada devreye giren De'Longhi Magnifica EVO, kahveyi sadece içilecek bir şey değil, bir deneyime dönüştürüyor. Üstelik şu an indirimdeyken bu deneyimi evinize taşımak çok daha kolay. Sütlü ya da sade, sert ya da yumuşak; ne isterseniz tek dokunuşla hazır. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

De'Longhi Magnifica EVO ECAM290.81.TB Espresso Makinesi

De'Longhi Magnifica EVO ECAM290.81.TB, sabah kahvesini ritüele dönüştürmek isteyenler için tasarlanmış akıllı ve pratik bir espresso makinesi. Kahve çekirdeklerini her seferinde taze öğüterek aroma kaybını önler, geride tortu bırakmadan bir sonraki fincana hazır hale gelir. Renkli ikonlarıyla sade ve sezgisel dokunmatik paneli, tek dokunuşla latte'den espresso'ya 7 farklı içecek sunar. Özel LatteCrema sistemi sayesinde fincana tam kıvamında süt köpüğü ekler; kremsi, yoğun ve sıcaklığı ideal. Kolay temizlenebilir parçaları, otomatik temizlik özelliği ve ayarlanabilir çelik öğütücüsüyle bakım derdi yaşatmadan her fincanda aynı lezzeti sunar.

Kullananlar ne diyor?

"Üzerinde köpüğü ve kokusuyla beni tatmin etti. İçimi gayet yumuşak ve kahvenin lezzetini en üst seviyede alabildim."

"Pratiklik konusunda hiçbir eksiği yok ki zaten 6-7 çeşit veriyor. Yeter de artar bile."

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Bu içerik 22 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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