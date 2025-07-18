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BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 18 Temmuz 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogda geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, termos, pratik mutfak gereçleri, elektrikli süpürge ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, işte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Sıcak havalarda etkili çözüm sunan vantilatör modelleri indirime girdi, burada.

Müzik zevkinizi zirveye taşıyacak kulaklıklardaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
HP laptoplarda fiyatlar düştü! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Kişisel bakım ürünlerinde fiyatlar en dipte!

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Her saç tipine uygun şampuanlar indirimde! Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Cilt bakım ürünlerinde indirimli fiyatlar burada sizi bekliyor.

Çeşit çeşit oyuncaklarda indirim başladı

BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

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BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

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BİM e Philips elektrikli süpürge geliyor! 18 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Pratik mutfak gereçlerinde kaçırılmayacak fiyatlar

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Bu içerik 18 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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