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Camper ayakkabılarda %50'yi aşan dev indirim başladı
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Camper ayakkabılarda %50'yi aşan dev indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Adım attığınız her yerde fark yaratmak sizin elinizde... Camper, sadece bir ayakkabı markası değil; konforu ve tasarımı yaşam biçimine dönüştüren bir stil anlayışı. Doğal malzemeler, yenilikçi teknolojiler ve özgün detaylarla her model ayrı bir karakter taşıyor. Şimdi bu karakteristik modeller, %50'yi aşan indirimlerle sizi bekliyor. Camper dünyasına adım atmaya hazır mısınız? İşte detaylar...

Hem konforundan hem tarzından ödün vermeyen ayakkabılar arıyorsanız, Camper indirimleri tam size göre! Yenilikçi tasarımları, ikonik çizgileri ve sürdürülebilir malzeme kullanımıyla öne çıkan Camper modelleri şimdi cazip fiyatlarla seni bekliyor. İster şehirde uzun yürüyüşler yapın, ister günlük stilinize iddialı bir dokunuş katın! Modern çizgilerle konforu bir araya getiren en popüler Camper ayakkabıları sizin için seçtik. Hangi modeli seçeceğini düşünmeden önce, bu fırsatlara mutlaka göz atın!

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1. Camper Smith Deri Erkek Ayakkabı

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 1

Camper Smith ayakkabı, yalın tasarımın işlevsellikle buluştuğu bir şehir klasiği. Yumuşak tekstil deri yüzeyi, günlük stilinize şıklık katarken; EVA ve kauçuk karışımı hafif tabanı, hareket halindeyken konforu elden bırakmamanız için tasarlandı. Dikey kesimli dış tabanı sayesinde adımlarınıza esneklik ve güçlü bir zemin tutuşu kazandırır. İç kısmındaki entegre TPE tabanlıklar uzun süreli kullanımlarda dahi destek sağlar. Leather Working Group sertifikalı yapısı ile de doğaya duyarlı seçimler yapanlar için cazip bir modeldir.

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2. Camper Runner Four Ayakkabı

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 2

Rahatlığı ve hafifliğiyle öne çıkan Camper Runner Four Ayakkabı, yazın favoriniz olmaya aday bir model! Kauçuk tabana sahip ayakkabı, esnek ve kaymayı önleyici yapısıyla güvenli adımlar atmanızı sağlar. Dayanıklı ve nefes alabilen kanvas kumaşa sahip model, hem spor hem klasik kombinlerinize uyum gösterir, şık tasarımıyla göz doldurur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi ve dokusu çok iyi. Kalıbı çok rahat."

  • "Çok rahat, çok hafif, çok şık, çok çok kaliteli. 1 beden büyük aldım, gayet iyi oldu."
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3. Camper TWS Yürüyüş Ayakkabısı

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 3

Deri dış yüzeyi ve iç astarı sayesinde ayağınıza yumuşak ve konforlu bir temas sağlarken, kauçuk tabanı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile dayanıklılık ve sağlam zemin tutuşu sunuyor. Bağcıklı tasarımı, ayağınıza tam uyum sağlayarak güvenli bir kullanım sunarken klasik stilinden de ödün vermiyor. Şehir hayatının temposuna uyum sağlayan bu model, sadeliği zarafetle buluşturan tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem fonksiyonel hem de zamansız bir ayakkabı arayanlar için Camper TWS ideal bir seçim.

Kullananlar ne diyor?

  • "Camper kalitesi - rahat ve kullanışlı"

  • "Hafif, rahat, havalı! Kesinlikle tavsiye ediyorum."
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4. Camper Pelotas Soller

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 4

Camper Pelotas Soller erkek spor ayakkabı, şehirde konforlu adımlar atmak isteyenler için hem fonksiyonel hem de stil sahibi bir tercih sunuyor. Sırçalı deri üst yüzeyiyle şıklığı öne çıkarırken, hafif EVA dış tabanı sayesinde gün boyu rahatlığı elden bırakmıyor. OrthoLite® iç tabanı, ayağın şeklini destekleyerek her adımda yumuşak bir yastıklama hissi yaratıyor. Deri çalışma grubu (LWG) sertifikalı malzeme kullanımı ise sadece kaliteye değil, çevreye duyarlılığa da işaret ediyor. Unisex tasarımıyla dikkat çeken bu model, şehir yaşamının hızlı temposuna uyum sağlarken tarzınızdan da ödün vermemenizi sağlıyor.

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5. Camper Peu Roda Yürüyüş Ayakkabısı

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 5

Camper Peu Roda ayakkabı, günlük stilinize konfor ve çevre dostu bir dokunuş katmak için tasarlandı. %80 TENCEL ve %20 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen kumaş yapısı hem dış hem iç yüzeyde nefes alabilirlik sağlarken, yumuşak dokusuyla ayağınızı sarıyor. Ayak bileği hizasındaki tasarımı modern bir görünüm kazandırıyor Hava alan astarı sayesinde terlemeyi azaltıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tercih ettiğim markalardan birisi. Hafif, sağlam ve dayanıklı, konforlu. Koku ve terleme yapmıyor."

  • "Topuktan, baş parmak ucuna 30 cm ve taraklı ayağıma 46 numara tam oldu. Camper kalitesi."
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6. Camper Erkek Pel Nubuk Ayakkabı

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 6

Camper Erkek Pel gri nubuk ayakkabı, markanın ikonik Pelotas Ariel çizgisinden ilham alarak hem şehirli hem de zamansız bir stil sunuyor. 87 kauçuk topçuktan oluşan özgün dış tabanı, adımlarınıza esneklik ve zemin tutuşu katarken, el işçiliğiyle yapılan 360º dikiş detayı her bir çifte eşsiz bir dayanıklılık kazandırıyor. PU iç tabanlık ve 2,9 cm taban yüksekliği sayesinde konforlu bir yürüyüş deneyimi sunan bu ayakkabılar, Avrupa’da yüksek kalite nubuk deri ve geri dönüştürülmüş polyester astar kullanılarak üretiliyor. Hem modern tasarımı hem de sürdürülebilir üretim anlayışıyla dikkat çeken Camper Pel, günlük şehir hayatı için ideal bir tercih.

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün bildiğimiz camper ve pelotas kalitesinde, gayet iyi. "

  • "Rengi çok iyi."
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7. Camper Wagon Ayakkabı

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 7

Hafifliği ve esnekliğiyle öne çıkan Camper Wagon Ayakkabı, bir kez kullananın adeta ayağından çıkarmak isteyeceği rahatlıkta bir model. Hem spor hem de klasik kombinlere uyum sağlayan ayakkabı; kaymaz tabanı, ultra konforlu yapısı, kolay temizlenebilir dış yüzeyiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Gerçek deri malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Giyerken ayağa zor giriyor, ancak giyince çok rahat. Biraz tabanı fazla geniş. Tam numaranızı alın."

  • "Çok kaliteli ayakkabı, mağazadakinin neredeyse yarı fiyatına aldım. Tam ayakkabı numaramı aldım."
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8. Camper Beetle

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 8

Camper Erkek Beetle bot, hafifliği ve özgün tasarımıyla şehir hayatına rahatlık katan ikonik bir model olarak öne çıkıyor. Elastik bağcık sistemiyle pratik bir kullanım sunarken, bilek hizasında biten modern kesimiyle günlük stilinize sportif bir dokunuş ekliyor. %51 geri dönüştürülmüş XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı sayesinde hem çevre dostu hem de ekstra hafif bir adım deneyimi sağlıyor. Yeşil tonlarındaki nubuk ve geri dönüştürülmüş pamuk karışımı üst yüzeyi, sürdürülebilir materyalleri şık bir formda bir araya getiriyor. Anatomik formu, gün boyu konfor sunarken yalıtımlı yapısıyla serin havalarda da ideal bir alternatif oluşturuyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Kalitesi bilinen, şık bir ayakkabı."

  • "Beklediğimden daha güzel ve günlük kullanım için gayet kullanışlı bir ayakkabı. Tam numara aldım ve ayağıma tam oturdu. Ben çok beğendim, herkese tavsiye ederim fakat ayağı taraklı olanlar belki yarım numara büyük alabilir."
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9. Camper Runner K21 Sorona

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 9

Camper Runner K21, retro stilin modern yorumunu sürdürülebilir malzemelerle buluşturarak hem doğaya duyarlı hem de stil sahibi bir deneyim sunuyor. Sorona® file, HyphaLite, MIRUM® ve TENCEL™ Lyocell gibi yenilikçi materyallerle üretilen bu beyaz erkek spor ayakkabısı, el işçiliği esintili detaylarıyla dikkat çekiyor. %30 biyodöngüsel bileşen içeren XL EXTRALIGHT® Organix™ 3.0 dış tabanı, ultra hafifliğiyle adımlarınızı kolaylaştırırken çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. OrthoLite® Recycled™ iç taban ise gün boyu konfor sunan yastıklama desteğiyle fark yaratıyor. Geri dönüştürülmüş kumaş astarıyla tamamlanan Runner K21, hem fonksiyonel hem de çevre dostu bir şehir ayakkabısı arayanlar için ideal bir seçenek.

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10. Camper Drift Trail Sneakers

Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 10

Camper Drift Trail sneakers, 70’lerin retro ruhunu modern teknolojiyle harmanlayarak her adımda konfor ve tarz sunuyor. Siyah ve çok renkli seçenekleriyle öne çıkan bu erkek spor ayakkabı, nubuk ve kumaşın dinamik birleşimiyle şık bir görünüm sergiliyor. OrthoLite® Recycled™ tabanlık, ayağınızı gün boyu desteklerken, Vibram dış taban yapısı (%30 kauçuk, %70 EVA) üstün zemin tutuşu ve dayanıklılığı garanti ediyor. 3 cm’lik taban yüksekliğiyle hafif destek sunan model, %100 geri dönüştürülmüş polyester astarıyla sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Hem aktif yaşam tarzına hem de şehir stiline uyum sağlayan Drift Trail, güçlü bir ilk izlenim bırakmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Kullananlar ne diyor?

  • "Cool görünüş, hafif ve rahatlık bir arada. Kendi numaranızı alın."

  • "Çok rahat bir ayakkabı. Camper'dan başka marka giymiyorum."
Ürünü İncele

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Camper ayakkabılarda %50 yi aşan dev indirim başladı 11

Bu içerik 17 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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