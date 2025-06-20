Türkiye’den ucuza seyahat edilebilecek 10 yurt dışı rotası

Türkiye’de artan enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı, özellikle yurt dışı seyahatlerini bütçe açısından zorlayabiliyor. Avrupa’da tatil yapmak TL’nin euro karşısındaki düşüşü nedeniyle artık eskisi kadar kolay değil. Ancak yine de Türk gezginler için görece ucuz sayılabilecek, her mevsim uygun bütçeyle gezilebilecek ülkeler bulunuyor .Düşük bir bütçeyle konaklama, yeme-içme ve şehir içi ulaşım gibi ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz.

Üstelik yurt dışında internet bağlantısı için yüksek roaming ücretleriyle uğraşmak istemiyorsanız, Airola’nın sunduğu eSIM çözümleriyle ekonomik bir şekilde bağlantıda kalabilirsiniz. Böylece hem keşfetmeye hem de iletişimde kalmaya ara vermeden, bütçenizi zorlamadan seyahatinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

İşte gezginlerin favorisi olan, bütçe dostu rotalar:

Gürcistan



Kuzey komşumuz Gürcistan, Türk lirasının görece değerli olduğu ve yıl boyu ucuza seyahat edilebilecek ülkelerin başında geliyor. Vizesiz ve hatta pasaportsuz (sadece kimlikle) giriş imkânı sayesinde ulaşımı kolay olmasının yanı sıra, ülkedeki fiyatlar Türkiye’ye kıyasla oldukça makul. Özellikle başkent Tiflis ve sınırımıza yakın sahil şehri Batum, hem kültürel zenginlikleriyle hem de ekonomik konaklama ve yeme-içme seçenekleriyle öne çıkıyor. Gürcistan’da, yerel para birimi Lari’nin alım gücü Türk lirasına yakın. Bu sayede ulaşım, yiyecek-içecek ve eğlence giderleri de seyahat bütçenizi sarsmadan karşılanabiliyor.

Arnavutluk



Balkanlar’ın yükselen yıldızı Arnavutluk, Akdeniz kıyısındaki harika plajları ve tarihi kentleriyle hem gözünüze hem cebinize hitap ediyor. Bu ülkeye gelen her gezginin en büyük nedenlerinden biri Arnavutluk’un uygun fiyatlı olması. Özellikle konaklama ve yeme-içme konusunda sunduğu fiyatlar, komşu ülkelerin neredeyse yarısı düzeyinde olduğu için bütçe dostu bir tatil imkânı sunuyor. İster başkent Tiran’ın canlı sokaklarını keşfedin, ister Saranda ve Ksamil gibi sahil kasabalarında turkuaz denizin keyfini çıkarın burada paranız gerçekten değerli. Arnavutluk, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha uygun fiyatlı olduğu için düşük bütçeyle deniz tatili yapmak mümkün. Ayrıca Türk vatandaşlarına vizesiz olması da cabası!

Bosna Hersek



Tarih ile doğayı buluşturan Bosna Hersek, son yıllarda seyahatseverlerin gözdesi haline geldi. Ülke, Balkanlar’daki en uygun fiyatlı tatil rotalarından biri olarak biliniyor. Başkent Saraybosna’nın Osmanlı ve Avusturya-Macaristan izlerini taşıyan sokaklarında gezmek veya Mostar’da ünlü tarihi köprünün manzarasına karşı kahvenizi yudumlamak burada oldukça hesaplı. Yeme-içme ve konaklama giderleri şaşırtıcı derecede makul seviyelerde; öyle ki Bosna-Hersek’teki yeme-içme ve konaklama fiyatları oldukça makul olduğu için düşük bütçeyle seyahat edenler için ideal. Vizesiz oluşu sayesinde bürokrasi masrafı yok ve kültürel benzerlikler sayesinde kendinizi evinizde hissedeceğiniz, bütçe dostu bir ülke.

Sırbistan



Sırbistan, son yıllarda Türk gezginler arasında popülerleşen bir diğer ekonomik rota. Balkanlarda yer alan ülke, Türk lirasının değerli olduğu ve ekonomik tatil seçenekleri sunan destinasyonların başında geliyor. Başkent Belgrad, hareketli gece hayatı ve zengin tarihiyle ziyaretçilere çok şey vadederken, fiyatların uygunluğu da yüz güldürüyor. Uçak biletlerinin zaman zaman oldukça ucuz olması ve vize gerekmemesi, Sırbistan’ı ilk yurt dışı deneyimi için bile cazip kılıyor. Ülkede yeme-içme ve şehir içi ulaşım masrafları da gayet hesaplı. Sırbistan, Avrupa’nın ortasında uygun fiyatlı tatil imkânları sunmasıyla bütçenizi zorlamadan keyif alabileceğiniz bir ülke.

Kuzey Makedonya



Kuzey Makedonya (Makedonya), kültürel benzerlikleri ve samimi insanlarıyla Türk gezginlerin kendini yabancı hissetmeyeceği bir ülke. En güzeli de, burada seyahat etmek oldukça ekonomik ve buraya vizesiz seyahat edilebiliyor. Başkent Üsküp’te uygun fiyatlı konaklama bulmak kolay ve yerel restoranlarda karnınızı doyurmak bütçenizi zorlamıyor.

Ohri gibi şehirlerde hem doğayla iç içe olup hem de düşük bütçeyle tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Ülkenin düşük yaşam maliyeti, uygun fiyatlı tatil yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Ulaşım, konaklama, yeme-içme derken toplam harcamalarınız Türkiye’de bir tatil yapmaya yakın olacaktır üstelik farklı bir ülkeyi görmüş olmanın keyfi de başka bir artı.

Karadağ

Balkanlar’ın masalsı ülkesi Karadağ (Montenegro), son yıllarda hem doğal güzellikleri hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Şirin kıyı kasabaları, milli parkları ve tarihi noktalarıyla Karadağ oldukça ucuz olmasının yanı sıra gezginlere zengin bir deneyim vaat eden bir destinasyon. Kotor ve Budva gibi turistik şehirlerinde bile konaklama ve yeme-içme ücretleri Batı Avrupa’ya kıyasla epey uygun.

Türk Lirası burada nispeten değerli hissediliyor; örneğin yerel pazarlarından taze meyve-sebze alırken veya deniz kıyısında kahvenizi yudumlarken ödediğiniz miktar sizi şaşırtabilir. Euro kullanılıyor olsa da genel yaşam maliyeti düşük olduğundan, Karadağ’da bütçe dostu bir Akdeniz tatili yapmak mümkün. Ülkeye vizesiz gidebilmek de başka bir avantaj.

İran



Kadim komşumuz İran, zengin kültürü ve tarihiyle olduğu kadar seyahat masraflarının düşüklüğüyle de öne çıkıyor. Son yıllarda İran Riyali’nin değer kaybetmesiyle Türkiye’den gelen ziyaretçiler için bu ülke oldukça hesaplı hale geldi. Konaklama, ulaşım ve özellikle yeme-içme fiyatları büyük şehirlere oranla bile çok uygun olabiliyor. Örneğin başkent Tahran’da veya İsfahan’da yerel lokantalarda çok cüzî miktarlara enfes sofralar kurmak mümkün.

Pek çok gezgin İran’ı dünyanın en ucuz destinasyonlarından biri olarak nitelendiriyor. Elbette uçak biletini uygun fiyata bulduğunuzda veya Van üzerinden karayolu ile geçtiğinizde, inanılmaz bütçe dostu bir yurt dışı deneyimi sizi bekliyor. Onlarca ülkeye vize uygulayan İran’ın Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vize muafiyeti sağlaması İran seyahatini kolaylaştıran bir başka unsur.

Hindistan



Uzak coğrafyaların en renkli duraklarından Hindistan, sadece kültürel zenginliğiyle değil, aynı zamanda inanılmaz ucuz olmasıyla da biliniyor. Uçak yolculuğu uzak olduğu için biraz bütçe ayırmanız gerekse de, bu devasa ülkede günlük yaşam masrafları oldukça düşüktür. Hindistan, dünyanın en ucuz ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve pek çok ülkeye göre burada hayat gerçekten ucuz.

Konaklama için hosteller veya uygun oteller bulmak kolay, sokak lezzetleri ve yerel restoranlar son derece hesaplı, şehir içi ulaşım (örneğin rikşa veya tren) ise neredeyse sembolik diyebileceğimiz fiyatlara mevcut. Taç Mahal’in evi olarak kabul edilen ülkede, ufak bir bütçeyle doyasıya gezebilirsiniz. Hindistan, vize masrafını göze alabilirseniz sunduğu ekonomik imkanlarla sizi şaşırtacak.

Tayland



Güneydoğu Asya’nın turizm cenneti Tayland, uzakdoğuya gitmek isteyen Türk gezginler için en sık önerilen rotalardan biri. Bunun en büyük sebeplerinden biri, ülkede turist olmanın cebinizi çok yormaması. Bangkok gibi metropollerden tropik adalara kadar her yerde bütçenize uygun seçenekler bulabilirsiniz.

Konaklama olarak hostellerden uygun fiyatlı otellere kadar bol alternatif var; sokak lezzetleriyle ünlü mutfağında ise neredeyse birkaç dolara karnınızı doyurmanız mümkün. Tayland, konaklama, yeme-içme ve alışveriş imkânları açısından Türkiye’den daha ucuz bir ülke olarak eşsiz tatil olanakları sunuyor. Ülkede ulaşım (özellikle otobüs ve trenler) ucuz olduğu gibi, şehir içinde pazarlıkla eğlenceli ve ekonomik yolculuklar yapabilirsiniz. Ekonomik bir uzakdoğu macerası yaşamak isterseniz vize derdi olmadan 30 güne kadar gidebilmek harika bir şans.

Vietnam

Sırt çantalı gezginlerin gözde duraklarından Vietnam, son yıllarda Türk gezginlerin de keşfetmeye başladığı bir Uzak Doğu ülkesi. Uçak bileti maliyetini denkleştirdikten sonra, Vietnam’da geçirdiğiniz her gün bütçenize bayram ettirecek cinsten. Bu uzun ülkede ister kuzeyde Hanoi sokaklarında, ister güneyde Ho Chi Minh City’nin kafe kültüründe olun, yeme-içme ve konaklama masrafları gerçekten düşük. Sokak tezgâhlarında bir kase ünlü pho çorbasını veya banh mi sandviçini çok ufak paralara yiyebilirsiniz. Oteller ve hosteller de kaliteye göre şaşırtıcı derecede ucuz.

Nitekim Vietnam, konaklama ve yeme-içme konularında bütçe dostu bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Ülke içinde otobüs ve trenle seyahat de hem ekonomik hem de macera dolu. Doğal güzellikleri ve kültürüyle büyülerken cebinizi yormayan Vietnam, uzak diyarlarda uygun fiyatlı bir deneyim arayanlar için birebir.

Airola ile yurt dışında internet derdi olmadan gezin

Yurt dışında ucuz bir tatil planlarken, gözden kaçan ama sonradan masraf çıkaran detaylardan biri de internet bağlantısı. Seyahatin sırasında haritalara bakmak, rezervasyon bilgilerine ulaşmak ya da sevdiklerinle iletişimde kalmak için güvenli bir bağlantıya ihtiyacınız olacak. İşte tam da bu noktada Airola imdadına yetişiyor. Airola, uluslararası seyahatler için geliştirilen bir eSIM markası ve fiziksel SIM kart derdi olmadan, saniyeler içinde internete bağlanmanı sağlıyor. Uygun fiyatlı paketleri sayesinde ekstra roaming ücreti ödemenize gerek kalmadan yurt dışında da bağlantıda kalabilirsiniz. Üstelik gideceğiniz ülkeye göre planını önceden seçip hazırlıklı olmak da mümkün.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.