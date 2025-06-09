Sıcak yaz günlerinde favoriniz olacak! Honeywell QuietSet Kule Vantilatör indirime girdi

Sıcak havalar bazen bunaltıcı hale gelebilir ve evde ya da ofiste konforumuzu etkileyebilir. Özellikle sıcak yaz günlerinde serin bir ortam sağlamak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız açısından büyük önem taşır. İşte tam da bu noktada, etkili bir hava akışı sağlamak için kullanışlı ve pratik çözümler devreye giriyor. Kule tipi vantilatörler, yaz aylarında serinlemenin en etkili yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak yaz günlerinde konforlu bir yaşam alanı yaratmak için uygun fiyatlı ve etkili bir kule tipi vantilatör edinmek isterseniz bugüne özel indirimde olan Honeywell QuietSet Kule Vantilatör'e bir göz atabilirsiniz.

Honeywell QuietSet Kule Vantilatör

Honeywell QuietSet HYF260, ev veya ofis ortamlarında kullanmak üzere tasarlanmış bir kule vantilatör olarak karşımıza çıkıyor. Tüm oda kullanımı için özel tasarımı sayesinde, geniş alanlarda etkili bir şekilde hava sirkülasyonu sağlıyor. 80° salınım açısı, havanın daha geniş bir alana dağılmasına yardımcı oluyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hava akışını ayarlamalarına olanak tanıyan 5 farklı hız ayarı mevcut. Vantilatörün zamanlayıcı özelliği, belirli bir süre sonunda otomatik olarak kapatmaya imkan tanıyor. LED aydınlatması, kullanıcının rahatsız olmaması için belirli bir süre sonra otomatik kapanıyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen cihaz, koltuktan veya yataktan kalkmadan vantilatörün ayarlarını değiştirme imkanı sunuyor. QuietSet teknolojisi sayesinde düşük ses seviyelerinde çalışıyor.

Honeywell QuietSet HYF260, modern ve işlevsel tasarımıyla kullanıcıların konforunu ön planda tutan bir vantilatör olarak enerji verimliliği, sessiz çalışma ve kolay kullanım özellikleri sayesinde pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sessiz ama biraz vibrasyon oluyor bazen. Gücü yeterli. Gece en düşükte kullanılabiliyor. Sesi rahatsız etmiyor. Kumandası da kullanışlı ve güzel çalışıyor... Hafif ve kolay taşınıyor.

Tavsiye ederim."

"Aynı anda başka bir marka daha aldım. Bu ürün çalıştığı zaman sesinden rahatsız olmadan uyuyorsunuz. Görüntüsü çok güzel, az yer kaplıyor ve de güçlü. Kesinlikle tavsiye ediyorum."

"15 m2 lik alanlarda ve sessiz çalışma isteyenlere tavsiye olunur, aşırı serinlik beklemeyin ama salınım sistemi ile odaya bir hava akımı verir."

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Bu içerik 9 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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