Fiyatı 1636 TL'ye düştü! Crocs Classic serisinin en beğenilen modeli indirimde

Yaz geldi, ayakkabılar büyük ölçüde rafa kalktı; terlikler ise ayağımızdan hiç çıkmayacakmış gibi bizimle. Markete giderken, yürüyüş yaparken, bahçede, plajda, kampta kısacası her fırsatta eliniz terliklere gidiyorsa doğru yerdesiniz. Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi, konforun simgesi Crocs modelleriyle tanışmanın şimdi tam zamanı! Bir kez giyenin ayağından çıkarmak istemediği, rahatlığıyla nam salmış Crocs'un Classic serisinin en sevilen modelinde bugüne özel 435 TL indirim var. Kaçırmak istemezseniz işte detaylar...

Rahatlık ve konforu bir arada sunan Crocs terlikler, günlük yaşamınızda sizlere eşlik etmek için sizi bekliyor. Hava alabilen yapısı, hafifliği ve şık tasarımıyla her adımda kendinizi özel hissedeceksiniz. Sezon sonu indirimlerinden faydalanarak bu fırsatı kaçırmayın; ayaklarınızı şımartın! Rahatlığın keyfini çıkarırken, şıklığınızdan da ödün vermeyin. Hadi, en sevdiğiniz modeli seçin ve stilinize renk katın!

Crocs 10001 Classic Gri Unisex Terlik

Crocs 10001 Classic Gri Unisex Terlik, hem erkekler hem de kadınlar için tasarlanmış, ikonik bir model olarak karşımıza çıkıyor. Crocs'un özel Croslite malzemesi, terliklerin hafif ve rahat olmasını sağlıyor. Ayaklarınızı gün boyu rahatlatarak uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunan bu model, suya dayanıklı yapısı sayesinde kolayca yıkanabiliyor. Kaymaz taban özelliğine sahip terlik, hem günlük kullanıma hem de plajda, bahçede veya evde rahatça giyilebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun süreli kullanımda ayakkabı veya klasik terliğe kıyasla aşırı rahatlık sağlıyor, eğer indirimde denk gelirseniz kaçırmamak lazım."

"Beğendim,çok rahat ve hesaplı. Teşekkürler Amazon."

"Ayıptır söylemesi evimde Timberland'inden, George Hoog'una, Onitsika'sından Puma'sına kadar epey bir ayakkabı mevcut. Ve bilin bakalım ne oldu: Artık gündelik hayatımda dahası hem yaz hem de kış bundan başka bir şey giyemiyorum!"

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Bu içerik 5 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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