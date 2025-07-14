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Diş fırçalamada seviye atlatan teknoloji! Oral-B iO - 9 şarjlı diş fırçasında indirim başladı
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Diş fırçalamada seviye atlatan teknoloji! Oral-B iO - 9 şarjlı diş fırçasında indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Gülümsemek özgüven ister, gerçek temizlik ise doğru teknolojiyle başlar. Sıradan fırçalarla geçiştirilen bakımın ötesine geçmek, artık sadece bir tercih değil, bir ayrıcalık. Oral-B iO 9, dişlerinizi sadece temizlemekle kalmaz, onları korur, yönlendirir ve geliştirilmiş yapay zeka desteğiyle sizi doğru fırçalamaya yönlendirir. Şık tasarımı ve akıllı özellikleriyle banyonuza hem estetik hem de işlev kazandırır. Üstelik şu an Prime Day'e özel 473 TL indirimde! İşte detaylar...

Diş fırçalamak artık sadece bir alışkanlık değil, ileri teknolojiyle desteklenen akıllı bir bakım rutini. Ağız sağlığınız için harcadığınız zamanı daha etkili ve verimli hale getirmek istiyorsanız, sıradan fırçaları geride bırakmanın tam zamanı. Hem hijyen hem de konfor açısından fark yaratan bir deneyim arayanlara özel geliştirilen Oral-B iO 9, her fırçalamada diş hekiminin koltuğundan yeni çıkmış hissi sunuyor. Yapay zeka desteği, basınç sensörü ve mikro titreşim teknolojisiyle ağız bakımını üst seviyeye taşıyan bu fırça, şu anda Prime Day'e özel 473 TL indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. Temizlikte sınır tanımayan bu teknolojiyle tanışmaya hazır mısınız?

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Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Diş fırçalamada seviye atlatan teknoloji! Oral-B iO - 9 şarjlı diş fırçasında indirim başladı 1

Oral-B iO 9, diş fırçalamayı rutin bir alışkanlıktan ileri teknolojiyle buluşan bir bakım ritüeline dönüştürüyor. Diş hekimlerinden ilham alan yuvarlak başlığı, mikro titreşimlerle plaklara karşı etkili bir mücadele verirken; yapay zekâ destekli 3D izleme sistemi sayesinde ağzınızın her noktasında eksiksiz bir temizlik sunuyor. Basınca duyarlı sensörü sayesinde fazla bastırmanızı önler; böylece hem diş etleriniz hem de fırçanız zarar görmez, temizlik etkisi maksimum olur. Hızlı şarj özelliği ve manyetik tasarımıyla da kullanım kolaylığı sunan iO 9, ağız bakımında çıtayı yukarı taşıyan bir ürün.

Kullananlar ne diyor?

  • "Daha önce elektrikli fırça almadığıma pişman etti. Ben dişlerimi fırçalamıyormuşum resmen."

  • "Çok uzun zamandır elektrikli diş fırçası kullanıyorum. Eskisi ömrünü tamamladığında bu ürünü aldım. Diş temizliği konusunda ayrı bir seviye olmuş. Dişlerimin gerçekten temizlendiğini hissettirdi. Beklentimin çok üstünde."
Ürünü İncele

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Diş fırçalamada seviye atlatan teknoloji! Oral-B iO - 9 şarjlı diş fırçasında indirim başladı 2

*Bu içerik 10 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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