Ömür boyu garantili Stanley termoslar Prime Day'e özel indirimde

Ömür boyu garanti özelliğiyle efsaneleşen Stanley termoslar, Prime Day’e özel kaçırılmayacak fiyatlarla karşınızda! Her mevsim, her yolculuk ve her koşulda içeceğinizi tam kıvamında tutan bu ömürlük termoslar, şimdi 8-14 Temmuz tarihleri arasında dev indirimlerle satışta. İster kamp yapmayı seviyor olun ister gün boyu sıcak kahve içmeden duramayanlardan Stanley’in farklı boy, renk ve ihtiyaçlara göre tasarlanmış modelleriyle her anınıza uygun bir seçenek bulmak mümkün.

1. Macera tutkunlarına: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos (2,3 lt)

Kamp alanı, dağ zirvesi ya da uzun yolculuklar... Nerede olursanız olun, bu dev Stanley termosla kahveniz hep sıcak, suyunuz hep soğuk! Tam 2,3 litrelik kapasitesiyle gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan termosun sızdırmaz ve kolay taşınabilir yapısıyla güvenle çantanıza atabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi, bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği ve kapağının kupa olarak kullanılabilmesiyse cabası!

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu termosu alınca evdeki diğer termosları kaldırın atın. Termosu alır almaz bizzat test ettim, sıcak suyu 3 gün kaynar su olarak, dördüncü gün içilebilir sıcaklıkta suyu muhafaza etti. Beşinci gün ne olurdu bilmiyorum ama benim için 1 gün yeterli sıcak su için. Muhteşem bir ürün, alacak arkadaşlara tavsiye ederim."

"Sabahtan akşama kadar kaynar suyu hala çok sıcak şekilde tutuyor. Soğuk suda denemedim. Çok kaliteli bir ürün. Ağırlığından bile bunu hissedebiliyorsunuz."

Stanley termosun yanında Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Hareket halinde olanlara: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak (0,89 lt)

Gün boyu koşturanlar, spor yapanlar ya da işe yetişmeye çalışanlar için ideal bir çözüm olan Stanley IceFlow termosun flip kapaklı pipetiyle içeceğinize tek hamlede ulaşabilir, katlanabilir tutacağıyla her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Soğuk içecekleri tam 12 saat serin, buzlu içecekleri ise 48 saat boyunca taptaze tutan Stanley termos, araç içi bardaklıklar dahil pek çok alana sığan yapısı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla günlük kullanımda büyük konfor sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Stanley kalitesine yıllardır aşinayım fakat bu ürün ile gerçekten daha üst bir seviyeye taşınmış. Özellikle tutma kısmı bence aşırı kullanışlı. Bisikletinize, çantanıza, kemerinize termosunuzu asma olanağı sunuyor. Ürünün boyutu, ağırlığı, tasarımı mükemmel. Suyu oda sıcaklığında bile koysanız ve arabanızda saatlerce de kalsa suyunuz ısınmıyor. Yaz aylarında kurtarıcı bir ürün.”

"Boyutu küçük değil, kol çantasına atıp çıkılmaz bunu bilerek almalı. Onun dışında pipetin içeri giriyor olması hijyen açısından harika, tutma sapı olması taşırken özellikle sporda kullanırken çok iyi. İçine buz koyarsanız cidden saatlerce soğuk tutuyor."

Stanley termosun yanında Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Günlük hayatta vazgeçilmez: Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu (0,60 lt)

Ofiste, yürüyüşte ya da çantanızda hep yer açmak isteyeceğiniz şık bir alternatif olan Stanley All Day Slim, ince tasarımıyla az yer kaplar ama performanstan ödün vermez. Çevre dostu olmasının yanında işlevselliğiyle de dikkat çeken termosun iki farklı kapağı sayesinde içmesi kadar temizlemesi de çok kolay. Üstelik, sızdırmaz yapısı ve bardak tutucularına uyumuyla da gün boyu güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Parçaları kolay ayrılabildiği için temizlemesi çok kolay. Hacim olarak da yeterli. Şişenin kendi ağırlığı ideal. Sürekli yanıma aldığım bir ürün oldu.”

"Suyu serin tutuyor ve içimi rahat. Elde tutması, taşıması kolay. Sızdırmıyor. 600 ml çok su tüketenler için az olabilir ama rahat kullanım ve taşıma için ideal boy. Bittikçe dolduruyorum. Görünüşü muhteşem, kalite hissi çok yüksek. Teşekkürler Stanley ve teşekkürler Amazon.”

Stanley termosun yanında Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Susuz yapamayanlara: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 lt)

Hem havalı görünmek hem susuz kalmamak isteyenler için en iyi çözüm: Stanley Quencher termos! 1,18 litrelik kapasitesi, pipetli ve 3 farklı pozisyonda ayarlanabilen akıllı FlowState kapağıyla hem spor salonunda hem arabada su içmeyi çok daha pratik hale getiriyor. Suyu 11 saate kadar soğuk, buzlu içecekleri 2 güne kadar ferah tutan Stanley Quencher, ergonomik sapı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasıyla da hem kullanışlı hem çevre dostu!

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu muhteşem bir termos bardak, sıcak ve soğuk içecekler için mükemmel, son derece sağlam ve conta gerçekten sıkı ve dökülmeye karşı dayanıklı. Pratik ve işlevsel ama çok modaya uygun ve zarif, daha fazla su içmek için harika bir teşvik. Kullanımı da çok kolay."

"Ürün beklediğim gibi, işlevlerini yeteri kadar yerine getiriyor. Daha ufak ve ince olduğu için bu sefer de bu modeli tercih ettim. Tutma askısı biraz gereksiz gibi bu modelde ama taşıma açısından kolaylık sağlıyor. Özellikle sporda kullanmak için ideal bence."

Stanley termosun yanında Stanley The All Day Slim Bottle ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Şehirden kaçmayı sevenlere: Stanley Adventure To-Go Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos (0,75 lt)

Sabah kahvesiz uyanamam diyenler ya da doğada sıcak çay keyfi yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olan Stanley Adventure To-Go, günlük yaşamda veya hafta sonu kaçamaklarında çantaya atıp çıkmalık bir termos! Modern ve hafif tasarımıyla kolay taşınan termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde içeceğinizi 25 saat sıcak, 27 saat ise buz gibi tutuyor. Geniş ağzıyla hem doldurması hem temizlemesi kolay olan termosun kapağıysa fincan olarak da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü deneyip o şekilde yorum yapmak istedim. Kaynamış suyu koyduktan 24 saat sonra kontrol ettiğimde hala içindeki su çok sıcaktı, elimi 2-3 saniyeden fazla tutamadım. 40 saat sonra tekrar kontrol ettiğimde ılık bir şekilde olduğunu gördüm. Bundan fazla yalıtıma da zaten gerek yok, fazlasıyla işinizi görecektir.”

“Stanley'nin sıkı bir hayranıyım ve koleksiyonuma eklenen bu son ürün beni hayal kırıklığına uğratmadı. Söz verdiği gibi çayımı 24 saatten fazla sıcak tutuyor. Çok sağlam bir yapı kalitesine sahip -bu termosun benden daha uzun süre dayanacağı hissine kapıldım-. Çok ağır değil, ormanda yürüyüşler için ideal.”

Stanley termosun yanında Stanley The Wild Imagination Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

6. Klasikten şaşmayanlara: Stanley Legendary Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos (1 lt)

Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin Legendary termosu tam size göre! 24 saate kadar sıcak-soğuk koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür.Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Arkadaşlar ben alalı üç yıl oldu şimdiye kadar hiç bir üründen bu kadar memnun kalmadım. Kamp işiyle meşgul olanların sahip olması gereken bir malzeme diye düşünüyorum. Gerçekten on numara bir ürün, uzun yolculuk yapan arkadaşların da ayrılmaz bir parçası bence.”

“Zaten hayran olduğum bir marka. Çok memnunum. Hep yollarda olan biri olarak yanımdan hiç ayırmayacağım bir termos.”

Stanley termosun yanında Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Aktif yaşayanlara özel: Stanley The Aerolight Iceflow Soğuk Su Termosu (0,60 lt)

İçeceğinizi saatlerce serin tutan izolasyonuyla spor salonuna giderken, doğa yürüyüşüne çıkarken ya da şehir içinde koştururken elinizden düşürmeyeceğiniz bir model olan Iceflow Aerolight, hafif yapısı ve entegre taşıma kancasıyla rahat taşınır ve sızdırmaz kapağıyla dökülme derdi yaşatmaz. Geniş ağız kısmı sayesinde buz ya da meyve dilimi eklemenin kolay olduğu termosun temizliği de son derece zahmetsiz!

Kullanıcılar ne diyor?

”Tatilde sahilde denedim. Tabi güneşin altında inanılmaz sıcak olduğu için tam performansını anlayamadım ama buzsuz soğuk su içilmeyecek kadar ısınmadı hiç. Taşıması kolay, boşken hafif. Sadece ince olduğu için boyu baya uzun. Araç içinde verimli olmayabilir ama iş, tatil, kamp kullanımına uygun. Kapakları vs. kullanışlı. Tam sıkarsanız sızdırmıyor. Tam vaktinde almışım. Plajlarda sular inanılmaz pahalı. Fiyatını bir haftada çıkardı."

“Termos gerçekten de çok uzun süre suyu soğuk tutuyor, görece hafif denebilir ama uzun bir termos, orta boy çanta için bile uzun kalabiliyor. Taşıma kulpu işe yarıyor, kapağı açtığınızda kulpun kenarına takabiliyorsunuz. Diğer pipetli model daha ağır diye bunu tercih ettim. Renk harika!”

Stanley termosun yanında Stanley The Flowstate Quencher H2.0 Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Gün boyu hareket halinde olanlara: Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak (0,35 lt)

Sabah trafiğinde, metroda ya da yürürken kahvenizi elinizden bırakmak istemiyorsanız Stanley The Aerolight Transit termos bardak tam da aradığınız ürün! Aerolight serisinde yer alan bu hafif model, sızdırmaz kapağı ve kolay içim sağlayan kilit sistemiyle oldukça konforlu. Termosu çantanıza atın, dökülme korkusu olmadan 4 saat sıcak ve 6 saat soğuk tutan izolasyonuyla içeceğinizi hep tam kıvamında için!

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü daha önce de kullanıyordum, kaybolduğu için yenisini aldım. Çok başarılı, uzun süre sıcaklığı koruyor. Sızdırma vs. problemler yok. Rengi harika."

"Kahvesini veya çayını her yere götürmeyi sevenler için mükemmel. İçeceğin tadını çıkarmak istediğiniz herhangi bir an yeni yapmışsınız gibi hissettirir. Daha fazla konfor için 325 ml'lik boyut tercih edilebilir çünkü bu her zaman yanınızda taşıyabilmenin anahtarıdır."

Stanley termosun yanında Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Kaşıklı Yemek Termosu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Günlük kullanımda olmazsa olmaz: Stanley Go Everyday Tumbler Termos Bardak, (0,29 lt)

Ofiste, evde ya da parkta elinizin altında hep aynı tatta bir içecek olsun istiyorsanız Stanley Go Everyday Tumbler termos bardak tam sizlik! Kompakt yapısıyla taşınması kolay, içimi rahat olan termos, altındaki kaymaz tabanı sayesinde de birçok zemine sağlam bir şekilde oturur. Sıcak ya da soğuk içeceğinizi saatlerce ideal ısıda tutan Stanley termosun Tritan özel kapak tasarımıyla dökmeden içebilir ve bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Stanley ürünlerini alırken her zaman bu kadar para bu ürüne verilir mi diye düşünüyordum. Fakat sonunda görüyorum ki parasını sonuna kadar hak ediyorlar. Bu bardak da aynı şekilde parasını sonuna kadar hak ediyor. İçerisine koyduğunuz sıcak içeceği yaklaşık 20 derecelik bir ortamda 1 saatin üzerindeki bir sürede içilecek düzeyde sıcak tutuyor.”

“Ürün çok güzel. İki adet karavanda kullanmak ve kamp için aldım, mükemmel ürün. Yalnız makinede yıkamıyorum, uzun ömürlü olsun diye.”

Stanley termosun yanında Stanley Classic Easy-Pour Growler Termos ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Outfoor tutkunları için: Stanley Shopmxs The Artisan Paslanmaz Çelik Termos (1 lt)

Kampçılar, gezginler ve keşfetmeyi sevenler… Bu termos sizin için üretildi! Stanley Shopmxs The Artisan termos, 4D Thermology teknolojisiyle içeceğinizi 35 saat sıcak, 5 güne kadar buz gibi tutuyor. Modern ve sağlam tasarımı, mantar detaylı nostaljik kapağıyla geçmişten ilham alsa da tamamen bugünün ihtiyaçlarına uygun şekilde üretiliyor. Kapak kısmının çift katmanlı kupa olarak da kullanılabileceği termos, hem dağ başında hem ofis masasında keyifli bir içme deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok başarılı ve sıcacık tutuyor. Denedim, saat 4'te çayımı koydum akşam 9.30 gibi eve getirdim. Açtım ki "dumanı üstünde" diyorlar ya aynen öyleydi.”

“Güzel, tavsiye ederim, sıcak suyu koydum 24 saat geçti, su içinde hala ılıktı. İlk koyduğum zamanki gibi değil tabi ama işimi gördü. E yani marka farkı da var, kalite başka bir şey.”

Stanley termosun yanında Stanley Adventure To-Go Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 9 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.