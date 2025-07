Prime Day başladı! Stanley, Apple ve daha pek çok markada indirim var

Herkesin heyecanla beklediği Prime Day bugün itibarıyla başladı. 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan bu dev kampanya boyunca teknoloji, giyim, kişisel bakım, ev yaşam ürünleri ve daha fazla kategoride kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Teknoloji tutkunlarından evini yenilemek isteyenlere, kampçılardan stiline yeni bir dokunuş katmak isteyenlere kadar herkes için harika fırsatların olduğu bu kampanya dönemi boyunca Apple'dan Stanley'e, Levi's'tan Lego'ya kadar pek çok markanın fırsatlarını değerlendirmeyi unutmayın...

1. Ömür boyu garantili: Stanley

Stanley, sıcak bir kahve ya da buz gibi içeceklerin keyfini uzun saatler boyunca yaşamak isteyenlerin favorisi. Paslanmaz çelik termosları, darbeye dayanıklı yapıları ve ısıyı saatlerce muhafaza edebilmesiyle tam bir efsane! Kamp, piknik, ofis ya da seyahat fark etmeksizin her ortamda kullanışlılığıyla ön plana çıkan Stanley ürünleri, minimal tasarımıyla da her beğeniye hitap ediyor. Prime Day’de markanın termos, matara ve daha birçok ürünü ciddi indirimlerle satışta olacak, kaçırmayın!

2. Teknolojide zirvede: Apple

Apple, inovatif ürünleri ve benzersiz tasarımlarıyla teknoloji dünyasında fark yaratan bir marka. iPhone, Macbook, Airpods ve Apple Watch gibi ürünleriyle kullanıcıların günlük yaşamına sadece işlevsellik değil estetik de katıyor. Apple ürünlerinin kullanıcı dostu arayüzü ve dayanıklılığıyla hayatı kolaylaştırdığını belirten pek çok kişi gibi siz de Prime Day ile Apple’ın birçok popüler ürünündeki indirim fırsatlarını yakalayarak ihtiyacınız olan teknolojiye daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

3. Spor giyimde doğa dostu kalite: Columbia

Outdoor maceralarında sizi yarı yolda bırakmayacak bir marka arıyorsanız Columbia tam size göre! Suya dayanıklı montları, nefes alan tişörtleri ve yürüyüş ayakkabılarıyla doğanın her koşuluna ayak uydurmanızı sağlayan Columbia, gelişmiş Omni-Tech teknolojisi sayesinde hem su geçirmez hem de terletmeyen ürünler sunuyor. Uzun mesafeli doğa yürüyüşlerinden kamp maceralarına kadar her ortamda iyi vakit geçirmenizi destekleyen Columbia ürünleri Prime Day’de indirimdeyken doğaya çıkmak daha da keyifli olacak!

4. Spor yaparken stilinden ödün vermeyenlere: Adidas

Hem spor salonunda performansınızı destekleyen hem de sokakta tarzını konuşturmanızı sağlayan Adidas, spor dünyasında yıllardır süregelen popülaritesini inovatif ürünleriyle sürdürmeye devam ediyor. Marka, sağlamlığı ve estetiği bir araya getirerek her yaşa ve tarza uygun ürünler üretiyor. Gün boyu konfor veren koşu ayakkabıları ile şık tişört ve eşofman takımlarındaki sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla çevreye duyarlı olan Adidas ürünleri, Prime Day’de kaçırılmayacak indirimlerle bütçenizi de düşünüyor!

5. Hem eğlendiren hem öğreten: LEGO

Çocukların yaratıcılığını geliştirirken büyüklerin de stres atmasına yardım eden LEGO setleri, uzaydan şehre, süper kahramanlardan arabaya kadar her yaşa hitap eden modelleriyle el becerilerini geliştirirken iyi bir dekorasyon da sunuyor. Çocuklar için eğlenceli, yetişkinler içinse terapi gibi gelen LEGO, hem bireysel hem de ailece zaman geçirmek için mükemmel bir seçenek. Prime Day’de LEGO’nun pek çok ikonik seti indirime gireceğinden hediye seçmek ya da koleksiyonunuzu genişletmek için harika bir zaman!

6. Zamana meydan okuyan modelleriyle: Casio

Casio saatler her döneme uyum sağlayan zamansız aksesuarlardan biri. Hem gençler hem de yetişkinlerin dikkatini çeken Casio saatler, fonksiyonelliği ve klasik tarzı bir araya getirerek herkesin beğenisini kazanıyor. Dijital klasik modelleri retro severlere hitap ederken G-Shock gibi serileri sporcular ve dayanıklılık isteyenler için tasarlanıyor. Hem alarm, kronometre ve su geçirmezlik gibi fonksiyonlarla dolu hem de tasarımdan ödün vermeyen Casio saatler, uygun fiyatlı olmasına rağmen kalitesini korumaya devam ediyor. Siz de Prime Day’de Casio saatlerle hem nostaljik bir yolculuk yapabilir hem de bileğinize şık bir aksesuar takabilirsiniz.

7. Aktif yaşam tarzına uygun: Under Armour

Spor yaparken kendini daha hafif, daha güçlü ve daha serin hissetmek isteyenlerin markası olan Under Armour, yenilikçi kumaş teknolojileri sayesinde teri anında emerken vücudu da kuru tutuyor. Şortlardan spor sütyenlerine, ayakkabılardan çantalara kadar her ürünü detaylıca düşünen Under Armour, koşarken, ağırlık kaldırırken ya da sadece yürüyüşe çıkarken bile performansınızı destekliyor. Prime Day indirimleriyle hem antrenman keyfinizi artırmak hem de cebinizin ferahlatmak için Under Armour'un fırsat ürünlerine bakmayı unutmayın!

8. Rahatlığın tanımı: Crocs

Renkli terlik ve sandalet modelleriyle her yaştan kullanıcının favorisi olan Crocs, yıllardır ayağı ferah hissettiren en ikonik markalardan biri. Ayakları tam kavrayan yumuşak yapısı, hafifliği ve farklı renk seçenekleriyle yazın vazgeçilmezi olan Crocs, özellikle uzun süre ayakta kalanlar ve plaj tatilcileri için birebir. Kaydırmaz esnek tabanı ve hava delikleriyle terletmezken tatilde, evde ya da günlük işlerinizde ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Crocs, eğlenceli figürleriyle de kişiselleştirilebiliyor. Prime Day indirimleriyle Crocs modelleri daha ulaşılabilir fiyatlardayken kaçırmayın deriz!

9. Zamansız ve modern tasarımların adresi: Camper

Camper, sade ama fark yaratan tarzıyla hem konforu hem de şıklığı aynı potada buluşturuyor. İspanya’dan dünyaya yayılan marka, ayakta uzun süre kalan ya da şehir hayatında gün boyu koşturanlar için birebir. Anatomik taban yapısı sayesinde ayağı desteklerken kaliteli deri ve tekstil materyalleriyle de ayakkabının ömrünü uzatıyor. Modelleri hem ofis ortamına hem de günlük kombinlere uyumlu bir tarz sunuyor. Prime Day indirimleriyle Camper almak, hem ayak sağlığını hem de stilini düşünenler için kaçırılmaz bir fırsat!

10. Açık hava aktiviteleri için dayanıklı tasarım: Merrell

Doğada vakit geçirmek isteyenlerin sıkça tercih ettiği güçlü bir marka olan Merrell, doğayı keşfederken attığınız adımlardan emin olmanızı garantiliyor. Özellikle hiking ve trekking yaparken zorlu zeminlerde bile ayakları koruyan modelleriyle bilinen Merrell, su geçirmez dış kaplamaları, Vibram taban teknolojisi ve bilek destekli tasarımlarıyla hem güvenli hem de rahat bir yürüyüş vadediyor. Yeni outdoor maceralarınızın başlangıcı için 8 Temmuz'da başlaycak olan Prime Day’de Merrell ürünlerine indirimli fiyatlarla ulaşabilirsiniz!

11. Zorlu zeminlerin uzmanı: Salomon

Dağ yolları, orman patikaları ve sert doğa koşulları için tasarlanmış ileri teknolojiye sahip ayakkabılar sunan Salomon, özellikle de trail koşuları yapanların favorisi! Quicklace sistemi ile bağcıklarla uğraşmadan anında giyip çıkarabileceğiniz ayakkabılarının Contagrip taban teknolojisiyse kaygan ve engebeli zeminlerde bile maksimum tutuş sağlıyor. Ayak anatomisine uygun yapısıyla uzun saatler bile yormayan Salomon, nefes alabilen yüzeyleri sayesinde terleme ve ayakta nem birikmesini minimuma indiriyor. Prime Day, bu performans canavarı markaya yatırım yapmak için en doğru zaman!

12. Sporun enerjisini tarzınıza yansıtmak için: PUMA

PUMA, aktif yaşamın enerjisini genç ve dinamik tasarımlarla buluşturan markalardan biri. Koşu ve antrenman ayakkabılarından sneaker’lara, eşofmanlardan spor üstlere kadar geniş bir ürün yelpazesi olan PUMA, spor salonunda konfor yaşatırken sokakta da stilinizi tamamlıyor. Üstelik özel koleksiyonları ve dikkat çekici renk paletleriyle herkesin tarzına hitap ediyor. Prime Day fırsatlarıyla PUMA'nın en çok sevilen ayakkabılarını, taytlarını veya şortlarını avantajlı fiyatlara almak, hem kendinizi motive etmenin hem de dolabınızı yenilemenin en tarz yolu!

13. Denim tutkunlarına: Levi’s

Levi’s, kotun tarihini yazan markalardan biri ve bu alandaki ününü yıllardır koruyor. 501 gibi klasikleşmiş modelleriyle hem gençlerin hem de nostalji sevenlerin gözdesi olan Levi’s, her vücut tipine uygun kalıpları, dayanıklı kumaşları ve zamansız tasarımıyla kombinlerin kurtarıcı parçası olmayı başarıyor. Üstelik, ceket, gömlek ve tişört gibi tamamlayıcı ürünlerde de aynı kaliteyi sunuyor. 8 Temmuz'da başlayacak Prime Day’de Levi’s ürünleriyle stil sahibi olmanın keyfini çıkarırken uzun vadeli bir yatırım da yapabilirsiniz.

14. Günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojileriyle: Philips küçük ev aletleri ve kişisel bakım

Kişisel bakımdan küçük ev aletlerine, televizyondan aydınlatma ürünlerine kadar evlerin vazgeçilmezi olan Philips, günlük rutini kolaylaştıran teknolojik ürünleriyle ilk akla gelen markalardan biri. Mutfakta zamandan tasarruf ettiren blender’ları ve airfryer’ları sayesinde yemek hazırlamayı daha pratik hale getirirken kişisel bakım ürünlerinde ise tıraş makineleri, epilatörleri ve saç şekillendiricileriyle hayat kurtarıyor. Prime Day fırsatlarıyla ergonomik tasarıma ve uzun ömürlü kullanıma sahip Philips ürünlerine ulaşmak, evinizi küçük dokunuşlarla daha işlevsel hale getirmek ve hem zaman hem enerjiden tasarruf etmenin en ekonomik yolu!!

15. Her anınıza eşlik eden: Huawei

Teknolojiye estetik ve kullanım kolaylığı kazandırmayı başaran Huawei, kulaklıkları ve hoparlörlerinde sunduğu üstün ses teknolojisi ve uzun pil ömrüyle uzun yıllardır müziksiz yapamayanların gözdesi. Akıllı saatlerindeki adım sayar, kalp ritmi, uyku takibi ve daha birçok özellikleriyle günlük yaşama pratiklik katan marka, tablet ve dizüstü bilgisayar ürünleriyle de eğitim ve iş hayatını kolaylaştırıyor. Prime Day’de fiyat performans açısından da rakiplerinden ayrılan Huawei ürünlerine göz atmayı unutmayın, eminiz ki ihtiyacınız olan pek çok ürünü uygun fiyatlara bulabileceksiniz!

Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

