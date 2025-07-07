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Cildinizi tanıyan tıraş makinesiyle tanışın: Philips i9000 Ultra Prestige Tıraş Makinesi indirimde
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Cildinizi tanıyan tıraş makinesiyle tanışın: Philips i9000 Ultra Prestige Tıraş Makinesi indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlayan tıraş başlıklarıyla, zorlu sakallar artık sorun olmaktan çıkıyor. Philips i9000 tıraş makinesinin yapay zeka destekli SkinIQ Pro teknolojisi sayesinde her geçişte cildinize özel ayarlar devreye giriyor. Tek dokunuşla temizlenen başlık, hijyeni zahmetsiz hale getiriyor. Şık tasarımı ve taşınabilir çantasıyla evde ya da seyahatte yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir bakım deneyimi sunuyor. Üstelik şu anda 2750 TL indirimde! Detaylar içeriğimizde...

Tıraş olmak, her sabah aynanın karşısında geçen sıradan bir rutin gibi görünse de, doğru cihazla bu anı konforlu bir ritüele dönüştürmek mümkün. Özellikle yüz hatlarınıza tam uyum sağlayan, cildi yormadan derinlemesine tıraş sunan bir makine ile gününüze fark edilir bir konforla başlayabilirsiniz. Philips i9000 Ultra Prestige tam da bu konforu, teknolojiyle buluşturarak sunuyor. Üstelik şu an 2 bin 750 TL indirimle satışta! Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

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Philips i9000 Ultra Prestige Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

Cildinizi tanıyan tıraş makinesiyle tanışın: Philips i9000 Ultra Prestige Tıraş Makinesi indirimde 1

Philips i9000 Ultra Prestige XP9402/31, cilt konforunu ve tıraş verimliliğini ileri seviyeye taşıyan yenilikçi teknolojilerle donatılmış premium bir tıraş makinesidir. Yapay zeka destekli SkinIQ Pro teknolojisiyle cildinizi analiz eder, 360° dönebilen hassas başlıkları ve NanoTech çift katmanlı bıçakları sayesinde her kıvrıma uyum sağlayarak -0,08 mm’ye kadar yakın ve pürüzsüz tıraş sunar. Beş farklı tıraş modu, cilt dostu düzeltici başlık, tek dokunuşla temizlik özelliği ve hızlı şarj standı gibi detayları sayesinde kullanımı kolaydır; ıslak, kuru veya köpükle tıraş seçenekleriyle kişisel tercihlere uyum gösterir.

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Cildinizi tanıyan tıraş makinesiyle tanışın: Philips i9000 Ultra Prestige Tıraş Makinesi indirimde 2

Bu içerik 7 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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