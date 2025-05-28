İçecekleri gün boyu sıcak, 48 saat buz gibi tutuyor! Stanley Quencher termos indirimde

Günün serin sabahında sıcacık bir kahve ya da akşamüstü serinliğinde buz gibi bir içecekle keyif yapmak, küçük ama gününüzü güzelleştiren anlardan biridir. Ancak her gün dışarıdan kahve almak hem bütçeyi zorlar hem de uzun vadede gereksiz masraf yaratır. İçeceğinizi spora, işe, okula ya da seyahate hijyenik ve güvenli şekilde yanınızda taşımak isterseniz, kaliteli ve dayanıklı bir termos edinmenin tam zamanı. Üstelik size önereceğimiz termos sadece performansıyla değil, ömür boyu garanti sunmasıyla da öne çıkıyor. Eğer “Hangi termos bu kadar övülüyor?” diye merak ettiyseniz, sizi Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak ile tanışın! Çok satan ürün, bugüne özel indirimde! Detaylar içeriğimizde...

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Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt, hem şık tasarımı hem de üstün performansıyla gün boyu yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün. %90 geri dönüştürülmüş paslanmaz çelikten üretilen bu termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 7 saate kadar sıcak, 11 saate kadar soğuk, buzlu içeceklerinizi ise tam 48 saate kadar serin tutabiliyor. FlowState üç aşamalı kapağı pipetli veya pipetsiz kullanım imkanı sunarken, ergonomik kulp ve araba bardaklıklarına uyumlu tabanıyla her yerde pratiklik sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Soğuk içeceklerle kullandım. Arabada sıcakta bırakmama rağmen ısınma olmadı. Bu konuda çok başarılı. Araba bardaklığına çok iyi oturuyor. "

"Dört dörtlük kalite. Boyutu büyük ama bir o kadar hafif.. Sahilde soğuk içecek sevenler düşünmeden alabilir... Altındaki barkod numarasıyla ürünün garanti kaydını yaptırmayı unutmayın."

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Bu içerik 28 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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