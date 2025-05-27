ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! 28 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 22 Ocak 2025 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı. 28 Ocak'a kadar geçerli olan Katalog'ta en çok dikkat çeken kamp malzemeleri oldu. Gıdadan hijyene, küçük ev aletlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün de yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. ŞOK'ta bu hafta ne fırsatlar var diye merak ediyorsanız ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakmadan geçmeyin!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
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