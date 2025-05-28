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Bir kere giyince başka ayakkabı istemeyeceksiniz! Adidas Terrex Skychaser Gore Tex indirimde
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Bir kere giyince başka ayakkabı istemeyeceksiniz! Adidas Terrex Skychaser Gore Tex indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Biliyorum, bazen ayakkabı seçerken sadece rahat olsun diye bakıyorsunuz. Ama işin aslı, o rahatlık gününüzün nasıl geçtiğini bile etkiliyor. Adidas Terrex Skychaser Gore Tex, sizi yormadan eşlik eden, dayanıklı ve hafif bir model. Üstelik şu anda indirimde! Kendinize bir iyilik yapmak için bu fırsatı kaçırmayın! Detaylar içeriğimizde...

Gün içinde farkında olmadan ayaklarımızı ne kadar yorduğumuzu çoğu zaman düşünmeyiz. Sadece spor yaparken değil, alışverişte, arkadaş buluşmalarında ya da işe yetişirken de doğru ayakkabıya sahip olmak önemlidir. Çünkü konfor, sadece sporda değil, hayatın her anında ihtiyacımız olan bir şeydir. Adidas Terrex Skychaser Gore Tex, işte bu konforu ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Üstelik şu anda indirimli fiyatla satışta! Sizi yarı yolda bırakmayacak bir ayakkabıya göz atmanın tam zamanı. İşte detaylar...

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Adidas Terrex Skychaser Gore Tex Erkek Outdoor Ayakkabı

Adidas Terrex Skychaser Gore Tex Erkek Outdoor Ayakkabı

Adidas Terrex Skychaser Gore Tex Erkek Outdoor Ayakkabı, dayanıklılık ve konforu bir araya getirerek her adımda sizi destekler. Su geçirmez GORE-TEX membranı, ayaklarınızı gün boyu kuru ve rahat tutarken, ultra hafif Lightstrike yastıklama çevik ve hızlı hareket etmenizi sağlar. Continental™ Kauçuk tabanı, ıslak ya da kuru fark etmeksizin mükemmel zemin tutuşu sunarken, sık dokuma üst yüzey hem hafiflik hem de dayanıklılık kazandırır. Üstelik geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerle üretilen model, performans sunarken çevreye duyarlı bir seçim yapmanızı da sağlar.

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Bu içerik 27 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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