İş hayatında verimlilik arayanlar buraya! HP ProBook 450 G10 Dizüstü Bilgisayar indirimde

Yoğun tempolu bir iş gününde bilgisayarınızın sizi yavaşlatmasına tahammülünüz yoksa, ihtiyaç duyduğunuz şey hem hızlı hem de dayanıklı bir cihazdır. HP ProBook 450 G10, güçlü işlemcisi, geniş belleği ve işlevsel tasarımıyla tam da bu beklentiyi karşılamak için üretilmiş. Taşınabilirliği ve performansı bir araya getiren bu model, ofiste, evde ya da yolda kesintisiz çalışmak isteyen profesyoneller için ideal. Üstelik şu anda cazip bir fiyat ile satışta! Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

HP ProBook 450 G10 Dizüstü Bilgisayar

HP ProBook 450 G10, çok yönlü iş ihtiyaçlarına güçlü, hızlı ve pratik bir çözüm arayanlar için tasarlandı. Intel Core i7-1355U işlemcisi ve 16 GB RAM desteğiyle aynı anda birden fazla görevi zorlanmadan yerine getirirken, 512 GB SSD’si sayesinde dosyalarınıza anında erişim sağlar. 15,6 inç Full HD ekranı uzun süreli kullanımlarda bile gözleri yormazken, cihazın sağlam ama şık tasarımı da mobil çalışmayı profesyonelce destekler. FreeDOS işletim sistemiyle gelmesi, sistemi tamamen kendi ihtiyaçlarınıza göre kurmanıza olanak tanır.

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Bu içerik 7 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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