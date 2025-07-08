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Prime Day'e özel spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim
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Prime Day'e özel spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

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Prime Day fırsatları sporseverlerin yüzünü güldürüyor! 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirim döneminde spor ayakkabılarda %50’ye varan indirimler başladı. İster yürüyüş için konforlu bir model arıyor olun ister antrenmanlarınızda sizi yarı yolda bırakmayacak dayanıklı bir ayakkabı… Columbia’dan Adidas’a, Puma’dan Skechers’a kadar birçok sevilen markada harika fiyatlar sizi bekliyor. Hazırsanız, ayak sağlığınız için doğru adımı atmanızı sağlayan markalara bir göz atalım!

Kaliteli bir spor ayakkabı almak istiyor ama bütçenizi aşmak istemiyorsanız bu hafta alışveriş listenizi hazırlamanın tam zamanı. Gün boyu ayağınızda olan ayakkabının size rahatlık sağlaması, tarzınızı yansıtması ve uzun ömürlü olması artık lüks değil, Prime Day’le birlikte bir tık uzağınızda! Üstelik her yaştan kullanıcıya hitap eden bu kampanyada ister günlük kullanım ister antrenman için onlarca alternatif sizi bekliyor. Şimdi gelin, adımlarınıza konfor, stilinize dinamizm katacak markalara birlikte bakalım…

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1. Spor şıklığın sembolü: Adidas

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 1

Adidas, hem performans ayakkabılarıyla sporcuların hem de şık tasarımlarıyla görünümüne önem verenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Koşu, yürüyüş ya da günlük kullanım fark etmeksizin her adımda konfor sunan modellerinde bulunan gelişmiş taban teknolojileriyle dikkat çekiyor. Ayakta hafiflik hissi yaratan teknolojileri sayesinde uzun süre ayakta kalanlar için büyük bir avantaj sağlayan Adidas, ikonik üç çizgili tasarımıyla her kombine tarz katıyor. Prime Day indirimleriyle Adidas ayakkabılar çok daha ulaşılabilir fiyatlarda olacak, siz de gardırobunuza hem stil hem kalite katmak için bu fırsatı kaçırmayın!

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2. Yorulmayan adımların sırrı: Puma

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 2

Puma, enerjik ve dinamik tasarımlarıyla sadece spor yaparken değil günün her anında rahatlık yaşatan bir marka. Gelişmiş taban teknolojisiyle yumuşak bir taban deneyimi yaratırken ayakların nefes almasını da destekliyor. Özellikle yaz aylarında ayağın terlemesini önleyen ayakkabılarıyla şehirde aktif olanlar için büyük bir artı. Geniş renk ve model seçenekleriyle hem gençlere hem yetişkinlere hitap eden PUMA ayakkabılara, Prime Day indirimleriyle şimdi çok daha avantajlı fiyata sahip olabilirsiniz!

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3. Antrenman dostu tasarım: Under Armour

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 3

Under Armour, sporu ciddi şekilde önemseyenlerin favori markalarından biri. Hafifliği, esnekliği ve dayanıklılığı bir arada sunan marka, Charged Cushioning ve Micro G gibi taban teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Hem zemine daha sağlam basmanızı sağlayan hem hareket kabiliyetinizi artıran Under Armour ayakkabılar, koşu ve fitness gibi yoğun antrenmanlarda ayağı destekleyen yapısıyla sakatlanma riskini azaltmaya da yardımcı oluyor. Modern ve sade tasarımları sayesinde spor salonu dışında da kullanabileceğiniz modelleriyle Prime Day boyunca performans odaklı Under Armour ayakkabılara çok daha uygun fiyatlara ulaşabilirsiniz.

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4. Günlük şıklık ve maksimum rahatlık için: Skechers

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 4

Skechers, konfor denince akla ilk gelen markalardan biri. Memory Foam iç tabanıyla adeta yastığın üzerinde yürüyormuş gibi bir his veren marka, özellikle gün boyu ayakta kalanlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve uzun yürüyüş yapanlar için birebir. Yumuşak ve esnek yapısıyla her ayak tipine uyan Skechers modelleri, aynı zamanda çok hafif olduğu için gün sonunda yorgunluk hissi de yaratmıyor. Spor tarzı benimseyenlerin gardırobunda mutlaka bir tane olması gereken Skechers ayakkabılar, Prime Day’de her zamankinden daha cazip fiyatlara sahip!

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Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 5

5. Doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmezi: Salomon

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 6

Zorlu doğa koşullarına meydan okuyan bir ayakkabı arıyorsanız Salomon tam size göre! Outdoor ayakkabılar konusunda uzmanlaşan marka, özellikle kaymaz taban yapısı, su geçirmez kaplamaları ve ayağı destekleyen tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Trekking, kamp ve dağ yürüyüşü gibi aktivitelerde güvenli ve dengeli adımlar sunarken uzun süreli kullanımlardaysa ayağınızı hiç yormuyor. Quicklace bağcık sistemi ve daha birçok işlevsel teknolojiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Salomon’un sağlam ve fonksiyonel modellerine Prime Day boyunca kaçırılmayacak fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

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6. Zorlu zemin tanımaz: Merrell

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 7

Outdoor tutkunlarının en çok tercih ettiği markalardan biri olan Merrell, zorlu arazi koşullarına uygun ayakkabılarıyla kaygan zeminlerde bile sağlam bir tutuş gerçekleştirerek yürüyüş güvenliğini artırıyor. Şok emici özellikleri sayesinde ayaklarınıza binen yükü azaltarak uzun mesafelerde dahi destek veren Merrell ayakkabılar, suya dirençli yapıları ve nefes alabilir kumaşlarıyla da dört mevsim doğa aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Siz de Prime Day’de Merrell ayakkabılarla hem dayanıklılığı hem konforu uygun fiyata yakalayabilirsiniz.

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7. Koşu ve yürüyüşte istikrar: New Balance

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 8

New Balance, koşucuların ve tempolu yürüyüş yapanların vazgeçilmezi. Adım atarken ayağın altına yumuşak bir destek veren ayakkabılarıyla uzun mesafelerde bile konfor kaybı yaşatmayan New Balance, ayak anatomisine uygun yapısı sayesinde farklı ayak tiplerine uyarak daha doğal bir yürüyüş deneyimi yaşatıyor. Aynı zamanda sade ve klasik tasarımları, New Balance ayakkabılarını günlük stilinize kolayca entegre etmenize de yardımcı oluyor. Prime Day’de spor yaparken performansınızı artıracak ve tarzınızı tamamlayacak New Balance modellerine göz atmayı unutmayın!

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8. Sokak giyiminde ikon: Vans

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 9

Vans, genç ruhunu kaybetmeyen herkesin gardırobunda olması gereken bir marka. Özellikle kaykay kültüründen gelen estetikle tasarlanan Old Skool, Authentic ve Sk8-Hi gibi modeller, yıllardır sokak modasının sembolü durumunda. Pek çok Vans modeli, kalın ve düz taban yapısıyla hem rahat bir yürüyüş sunuyor hem de tarzınıza retro bir hava katıyor. Yaz aylarında şortla, kışın jean ve ceket kombinleriyle kolayca uyum yakalayan Vans modelleri, hem erkek hem kadın kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Siz de Prime Day indirimleriyle bu ikonik ayakkabılara çok daha uygun fiyatla sahip olabilirsiniz.

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9. Her hava koşuluna uygun: Columbia

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 10

Columbia, hem şehirde hem de doğada kullanılabilecek dayanıklı ve fonksiyonel ayakkabılar sunan bir marka. Omni-Tech teknolojisiyle su geçirmez ama nefes alabilen bir yapısı bulunan ayakkabıları, yağmurlu havalarda ayağınız kuru tutarken sıcak havalarda da terlemeyi minimuma indiriyor. Pek çok modeli, ayak bileğine ekstra destek verirken dış taban yapısıyla her türlü zemine uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Özellikle kamp ve doğa yürüyüşlerinde tercih edilen Columbia modelleri, şehirde de giymeye uygun. Prime Day boyunca üstün teknolojili Columbia ayakkabılara çok daha avantajlı fiyatları değerlendirmeyi unutmayın!

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10. Minimal ama karakteristik detaylarıyla: Camper

Prime Day e özel spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 11

Camper, İspanyol kökenli bir marka olarak sade ama dikkat çekici tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Şehir hayatında konforlu yürüyüşleri garantileyen Camper ayakkabılar, yumuşak tabanları ve ayak yapısına uyum sağlayan esnek formlarıyla gün boyu destek vadediyor. Özellikle ofis kombinlerinde hem rahat etmek isteyen hem de stilinden ödün vermeyen kullanıcılar için ideal. Deri ya da tekstil malzeme seçenekleriyle her mevsime uygun seçeneği olan Camper ayakkabılar, Prime Day’de klas bir dokunuşu daha uygun fiyatla almak isteyenler için birebir!

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Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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